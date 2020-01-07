Haberler » Güncel » Ucuz konuta 10 kat talep geldi - Haber

Ucuz konuta 10 kat talep geldi

TOKİ'nin dar gelirliler için başlattığı ucuz konut kampanyasına büyük ilgi var. İlk 3 günde 130 bin başvurunun geldiği kampanyaya başvurular 15 Ocak tarihine kadar devam edecek.

07.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:57
TOKİ'nin dar gelirliler için başlattığı ucuz konut kampanyasına büyük ilgi var. İlk 3 günde 130 bin başvurunun geldiği kampanyaya başvurular 15 Ocak tarihine kadar devam edecek. Bu konutlar için gelen talep 1 milyona yaklaştı.
Yatay mimari anlayışla mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilecek konutlardan en çok 3+1 olanlar tercih edildi. 338 bin kişi 3+1 konut isterken 273 bin kişi de 2+1 konutu tercih etti. Konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan konutların fiyatının 140 ila 210 bin TL arasında olması bekleniyor. 2+1 konutlar 894 lira, 3+1'ler ise 1.022 liradan başlayan taksitlerle satılacak. Bu konutlara başvuru yapabilmek için 25 yaşını doldurmuş olmak, üzerinde herhangi bir taşınmaz tapusu bulunmamak ve aylık hane halkı gelirinin 5 bin 500 liranın altında olması gerekiyor.
(İHA)
Ucuz konuta 10 kat talep geldi

Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:16   SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI UÇUŞLARA HALEN KAPALI, THY İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN  20 EK SEFER PLANLADI - Haber
18:16   Eski IKBY Başkanı Barzani: "Irak ve bölge patlamanın eşiğinde" - Haber
18:16   Denizli'de yoğun sis ulaşımı aksattı - Haber
18:15   Termal kameralı operasyonda 10 kilo esrar ele geçirildi - Haber
18:15   Ahırları su altında kalan çobanlardan tepki - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
7.01.2020 18:17:52