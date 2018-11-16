Üçüz ninelerin Hacer'i trafik kazası geçirdi Trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan Hacer Sarı
'nın vücudunda kırıklar olduğu, müşahede altında tutulduğu öğrenildi
ORDU - Ordu
'da 86 yıl hiç ayrılmayan ve 2 yıl önce kardeşlerini kaybettikten sonra ikiz kalan ninelerden Hacer Sarı (88), geçirdiği trafik kazası sonrası yaralandı. Ordu'nun Perşembe
ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi
'nde yaşayan, sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan 88 yaşındaki üçüz ninelerden Hacer Sarı'ya, kontrol amaçlı gittiği sağlık ocağından çıktığı esnada, geri geri gelen bir ekmek fırınına ait minibüs çarptı. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Fatsa
Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınan Sarı'nın boynunda ve burnunda kırık olduğu belirlendi. Tedavisi tamamlanan Sarı'nın taburcu edileceği öğrenildi. 2 yıl önce kardeşleri vefat etmişti Tüm Türkiye
'nin yakından tanıdığı ve ilgi gösterdiği üçüz kardeşler, Hayriye Sarı
'nın 2 yıl önce vefat etmesi sonucu ikiz kalmıştı. İkiz kalan nineler, bir kaç gün önce verdikleri röportajda, vefat eden kardeşlerini unutamadıklarını, nereye baksalar kardeşlerinin izine rastladıklarını söylemişlerdi.
Ordu,Hacer Sarı