Üçüzler Toprak Yolda Antrenmandan, Salondaki Başarıya Ulaştı

Kaynak: DHA

GAZİANTEPLİ 12 yaşındaki üçüz kardeşler Esma Nur , Zeynep Ezel ve Mehmet Fazlı Yılmaz, okullarının yanındaki toprak yolda yaptıkları antrenmanlarla hazırlandıkları Türkiye Salon Yürüyüşü Şampiyonası'nda dereceye girerek madalya kazandı. Üçüzlerin en büyük hedefi ise milli takımda yer almak. Şahinbey ilçesindeki Fuat Şimşek Ortaokulu altıncı sınıf öğrencisi olan üçüzler 2 yıl önce atletizmle uğraşan beden eğitim öğretmenleri Aynur Erdoğan 'ın yönlendirmesiyle başladıkları yürüyüş sporunda il bazındaki derecelerinin ardından Gaziantep 'in ilk kez takım gönderdiği Türkiye Salon Yürüyüşü Şampiyonası'ndan derece ile ayrıldı. Kirada oturan TIR şoförü Hasan ve ev hanımı Nazmiye Yılmaz'ın çocukları olan üçüzler şampiyonaya ise okullarının arkasındaki toprak yolda hazırlandı. Derslerinde de başarılı olan üçüzler okul saatlerinin dışında toprak sahaya giderek geç saatlere kadar antrenman yaparak başarıya ulaştı. Üçüzlerden kızlar kategorisinde Esma Nur birincilik, Zeynep Ezel ikincilik elde ederken, Mehmet Fazlı ise erkekler kategorisinde 3'üncü olarak madalya kazandı.HEDEFLERİ MİLLİ TAKIMÜçüz şampiyonların en büyük hedefi ise milli takımda yer almak. Üçüzlerden Zeynep Ezel, okulun arkasındaki toprak sahada antrenman yaptıklarını ifade ederek, "Biz üçüz kardeşiz, üçümüzde salon şampiyonasında dereceye girdik. Çok mutluyuz, hedeflerimiz büyük. Milli takımda yer almak istiyoruz" dedi.Mehmet Fazlı da yürüyüş sporunu çok sevdiğini ifade ederek, "Önce koşuyorduk sonra yürüyüş sporuna başladık. İstanbul 'daki salon yarışlarında üçümüz de başarılar elde ettik" diye konuştu.Şampiyonada birinci olan Esma Nur ise ailesinin ve öğretmenlerinden büyük destek gördüğünü belirterek milli takımda yer almak istediğini belirtti.ANNE: GURUR DUYUYORUMÜçüzlerin annesi Nazan Yılmaz, çocukları ile gurur duyduklarını anlatarak şunları dedi:"Çocuklarım çok çalıştı. Biz her zaman destek veriyoruz. Milli takıma girmeyi çok istiyorlar. Bunun için çok çalışıyorlar. İnşallah hem okuyacaklar hem atletizm alanında başarılı olacaklar. Dersleri de çok iyi. Her gün okuldan çıkıp eve gelmek yerine antrenmana gidiyorlar. Bu çabalarının sonunda da dereceye girdiler, kendileri emeklerinin karşılığını aldı, aile olarak bizi de gururlandırdılar."OKUL MÜDÜRÜ: ÇOCUKLARA FIRSAT VERİNCE HERŞEYİ BAŞARIYORLARÜçüzlerin eğitim gördüğü Fuat Şimşek Ortaokulu Müdürü İrfan Şan ise öğrencilerinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Öğrencilerimiz son derecede başarılı. Toprak sahada antrenman yaptılar. Toprak sahada koşarak, yürüyerek salonda Türkiye şampiyonu oldular. Onları farklı kılan üçüz olmaları. Üçüz olarak Türkiye derecelerini paylaştılar. Bu bize şunu gösteriyor; çocuklara fırsat verdiğimiz zaman, şans verdiğimiz zaman, yollarını açtığımız zaman yapamayacakları hiç bir şey yok" diye konuştu.- Gaziantep