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Ud sanatçısı Mehmet Bitmez Kudüs'te konser verdi

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi, ud sanatçısı Mehmet Bitmez, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerle buluştu.

11.12.2019 23:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:34Ud sanatçısı Mehmet Bitmez Kudüs'te konser verdi
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi, ud sanatçısı Mehmet Bitmez, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerle buluştu.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda udi Bitmez, Filistinlilere konser verdi.

Kültür Merkezi'nin galeri salonunda gerçekleştirilen programa Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve konsolosluk görevlileri de katıldı.

Bitmez, Sultan Abdülaziz, Abdülkadir Meragi, Hacı Arif Bey, Tanburi Cemil Bey, Hacı Sadullah Ağa ve Reşat Aysu ile kendi bestelerinden eserler icra etti.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu da konserin sonlarında Bitmez'e kanun çalarak eşlik etti.

Büyükelçi Demirer, Bitmez'e program sonunda bir hediye takdim etti.
Konsere Filistinliler de yoğun ilgi gösterdi. Sanatçı Mehmet Bitmez, programın ardından kültür merkezinin bahçesinde Filistinli hayranlarıyla bir araya geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğu Kudüs, Kudüs, Güncel

Kaynak: AA

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