UDEF 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması tanıtıldı

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) 61 ülkede 111 şehirde "Dünya ile buluş" sloganıyla gerçekleştirdiği "13. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliklerinin tanıtımı Gaziantep 'te yapıldı.Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu organizasyon, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtımla başladı.Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde 11 Nisan'da final programının yapılması planlanan etkinlik kapsamında, 61 ülkedeki 111 şehirde çalışmalar gerçekleştirilecek.Çok çeşitli kültürlerin tanıtılacağı programlarda katılımcılar, bir günde dünyanın birçok noktasını tanımış olacak. Organizasyonda sahne gösterileri, yöresel yemek ve yerel kıyafetlerin tanıtımı eşliğinde, yerel danslar, yöresel eşyalar, dünyadan sporlar, müzik aletleri, dünya masalları, hikayeleri ve daha birçok şeyi tanıma imkanı sağlanacak.UDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bolat , tanıtım programında yaptığı konuşmada, Türkiye 'de 178 bin uluslararası öğrencinin üniversite eğitimi aldığını söyledi.Bunlara lise, orta ve ilkokul çağındaki çocukların da eklenmesiyle beraber sayının 700 bini bulduğunu aktaran Bolat, Türkiye'nin bu anlamda uluslararası arenada öğrenci çeken bir yapısı olduğunu, her geçen gün de daha iyi noktalara geleceğini kaydetti.Bolat, 61 ülkedeki 111 şehirde gerçekleştirilen organizasyonun her sene daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:"Türkiye'nin hemen her üniversitesi, artık uluslararası misafir öğrencilere kapılarını açıyor. Bunlar mezun olduklarında dünyanın her yerinde Türkiye mezunları öğrenciler bulunuyor. Bu yıl etkinliklere 1 Mart'ta Senegal ve Tayland'da başlayacağız. 11 Nisan'da ise Gaziantep'te tensip buyururlarsa Cumhurbaşkanımızın katılımıyla final yapmayı planlıyoruz."Diğer konuşmacılarBorsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da Borsa İstanbul'un genellikle ekonomiyle ilgili başlıklarla gündeme geldiğini ancak başta eğitim olmak üzere sosyal faaliyetlere de önem verdiklerini vurguladı.Borsa İstanbul olarak bu organizasyonu desteklemeye devam edeceklerini aktaran Atilla, ilerleyen süreçte katılımcı ülke ve öğrenci sayısının daha da artmasını arzuladıklarını sözlerine ekledi.Gaziantep Vali Vekili Rızvan Eroğlu ise Türkiye'nin mozaikler ülkesi olduğunu, binlerce yıllık kültürü barından Anadolu'nun önemli bir parçası olan Gaziantep'te ise dünya medeniyetlerinin temsilcilerini ağırlamanın oldukça keyifli olacağını anlattı.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de gençler üzerine önemli çalışmalar yaptıklarını, bu konuyu çok önemsediklerini ifade ederek, öğrenci buluşmasının da bu anlamda önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı.Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üniversitenin uzun zamandan beri uluslararası öğrenci kabul eden bir yapısı olduğunu belirterek, böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.