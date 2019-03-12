Udef, 51 Ülkeden Gelen Uluslararası Öğrencileri Buluşturuyor

Kaynak: AA

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, "Öğrenci buluşmalarında görev alan kardeşlerimiz mezun olup ülkelerine gittiklerinde Türkiye'yi ülkelerine taşıyacak. Türkiye'deki kurum ve kuruluşlarla iş yapacak. Yani Uluslararası Öğrenci Buluşması, bir anlamda Türkiye'yi tanıma, tanıtma ve dünyaya taşıma programı." dedi.AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, UDEF tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları'nın tanıtım toplantısı, Sepetçiler Kasrı'nda yapıldı.Burada konuşan Bolat, bu programı yapmaya başladıkları 2004 yılında, Türkiye'de uluslararası öğrenci sayısının çok daha az olduğunu söyledi.Türkiye'de, dünyanın dört bir yanından gelen 150 bin uluslararası öğrenci bulunduğunu aktaran Bolat, "Uluslararası Öğrenci Buluşması, uluslararası öğrencilere dikkati çekmek istiyor. 51 ülke 91 şehirden ülkemize gelen, gelmeyi düşünen, mezun olup giden, yani bir şekilde Türkiye ile uluslararası öğrencilik anlamında ilintisi olan kardeşlerimizi gündeme getirmek istiyoruz." diye konuştu.Bolat, Uluslararası Öğrenci Buluşmaları'nın, 51 ülkedeki salon ve meydanlarda binlerce stant, on binlerce uluslararası öğrenci ve milyonlarca ziyaretçinin katıldığı çok büyük bir organizasyona dönüştüğünü dile getirdi.Programların hem Türkiye'de hem de yurt dışında yapıldığına işaret eden Bolat, Türkiye'deki ilk programın 17 Mart'ta Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Uluslarası Öğrenci Derneği'nce Cacabey Bey Meydanı'nda düzenleneceğini anlattı. Bolat, 4 Mayıs'ta yapılacak final etkinliğiyle programı bitireceklerini söyledi.UDEF Başkanı Bolat, Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleştirecekleri programları, o ilde eğitim alan uluslararası öğrencilerin organize edeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yurt dışındaki programlarımıza 6 Mart'ta Sri Lanka'da başladık. Ardından Arnavutluk ve Lübnan'da gerçekleştirdik. 16 Mart'ta Etiyopya ve Tunus'ta devam edeceğiz. En son 30 Nisan'da İngiltere'de yapacağız. Yurt dışında yaptığımız çalışmalarda ülkemize gelmeyi düşünen uluslararası öğrenci adayları ve o ülkede okuyan uluslararası öğrencileri buluşturuyoruz. Bugün dünyada 5 milyon uluslararası öğrenci var. Bu öğrenciler bir ülkede lisans eğitimi aldıktan sonra yüksek lisans ve doktorayı başka bir ülkede düşünüyorlar. O ülke niye Türkiye olmasın? Programlarımızın ikinci hedef kitlesi bu insanlar. Bu programlarda uluslararası öğrencileri Türkiye'ye davet ediyoruz.""Uluslararası öğrenciler Türkiye'yi ülkelerine taşıyacak"Türkiye'nin diğer ülkelerle siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerini artırması için uluslararası öğrencilerin stratejik konumda olduğunu vurgulayan Bolat, "Öğrenci buluşmalarında görev alan kardeşlerimiz mezun olup ülkelerine gittiklerinde, Türkiye'yi ülkelerine taşıyacak. Türkiye'deki kurum ve kuruluşlarla iş yapacak. Yani Uluslararası Öğrenci Buluşması, bir anlamda Türkiye'yi tanıma, tanıtma ve dünyaya taşıma programı." değerlendirmesini yaptı.Mehmet Ali Bolat, bu yıl programı "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla düzenleyeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bu yıl adalet teması üzerinden gidiyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünyada adil olmayan bir yönetim var. Dünyada 70 ayrı noktada ya sıcak çatışma var ya soğuk gerilim var. Adalet aramadan, adil bir dünya kurmadan problemlerin çözülmesi imkansız. Adil bir dünyayı uluslararası öğrencilerimiz kuracak. Çünkü onlar kendi ülkelerini ve dünyayı tanıyorlar. Dolayısıyla adil bir dünyaya ulaşma aşamalarına katkı sağlayacak, yenilik getirecek en önemli kişiler uluslararası öğrenci kardeşlerimiz."Bolat, programın finalini 4 Mayıs'ta Haliç Kongre Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştireceklerini bildirdi.51 ülkeden 91 şehirde kültür şöleni2004 yılından beri Türkiye'ye okumak için gelen uluslararası öğrencilere rehberlik, konaklama ve eğitim alanlarında yol gösteren UDEF, Malezya'dan Ekvador'a, İngiltere'den Güney Afrika'ya varıncaya kadar dünyanın her bir köşesine gönül köprüleri kuruyor."Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve 51 ülke 91 şehri kapsayan etkinlik, uluslararası öğrencileri kültürel etkinliklerde buluşturuyor.