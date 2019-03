Udef'in 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması Etkinlikleri Sürüyor

Kaynak: AA

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından bu yıl "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla 51 ülkedeki 91 şehirde düzenlenen "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinlikleri devam ediyor.Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve UDEF'in öncülük ettiği "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması"nın Hindistan, Güney Afrika ve Güney Kore buluşmaları dün yapıldı.12. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliklerinin Güney Afrika etabı, Johannesburg'da düzenlenen etkinlikle sona erdi.Etkinliğe, UDEF'e bağlı Balıkesir Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Abdullah Sagay, Maarif Vakfı Güney Afrika Koordinatörü Adem Koç, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Koordinatör Yardımcısı Egemen Şener, Yunus Emre Enstitüsü Güney Afrika Koordinatörü Gökhan Kahraman ve İdari Direktörü Abdülaziz Yiğit ile çok sayıda öğrenci katıldı.Başkan Abdullah Sagay, burada yaptığı konuşmada, UDEF ve uluslararası öğrenci çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.Sagay, "Bu yıl 'Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya' sloganıyla yola çıktık. 51 ülkede ve 91 şehirde öğrenci buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Onlarca sesi ve onlarca kültürü buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.Programda, Yunus Emre Enstitüsü Güney Afrika İdari Direktörü Abdülaziz Yiğit, Maarif Vakfı Güney Afrika Koordinatörü Adem Koç da açılış ve selamlama konuşmaları yaptı.Güney Afrika'dan Anwar Malwele, Cezayir'den Abdulaziz Kenan, Mısır'dan Hassan Abu Zaid, Etiyopya'dan Abdulkerim Yusuf, Pakistan'dan Sarfraz Arshad, Somali'den Abdulaziz Huseyin ve Zimbabve'den İbrahim Asani'nin ülke tanıtım sunumları ile renklendirdiği programa, yerel dans ve müzik gösterileri damga vurdu."Uluslararası öğrencilerin her zaman yanındayız"UDEF tarafından Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşma etkinliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin Hindistan Büyükelçiliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Programa, UDEF Başkan Yardımcısı Ali Arıkmert, UDEF Hindistan Koordinatörü Noushad Mancher Kurikkal, Milletvekili Danışmanı Sayyed Sameer, büyükelçilik yetkilileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.Hindistanlı öğrencilerin okuduğu Kuran-ı Kerim ile başlayan etkinlikte konuşan UDEF Başkan Yardımcısı Arıkmert, Türkiye'deki eğitim imkanları hakkında bilgi verdi.12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın Hindistan etabını gerçekleştiriyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arıkmert, UDEF ve uluslararası öğrenci çalışmaları hakkında bilgi verdi.Arıkmert, Türkiye'de 203 ülkeden yaklaşık 150 bin uluslararası öğrencinin okuduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi:"Ülkemizdeki yabancı öğrencilerin varlığı, 'Biz bir milletiz' şuurunun merkezini oluşturuyor. Bu şuur, siz misafir öğrencilerin katkıları ile oluşuyor. Biz UDEF olarak hangi coğrafyadan olursa olsun bütün uluslararası öğrenci kardeşlerimize ensar olma gayreti içerisindeyiz. Türkiye'de 64 derneğimiz ile birlikte uluslararası öğrenci kardeşlerimizin her zaman yanındayız."Yerel enstrümanlar eşliğinde Hintçe ve Türkçe şarkıların seslendirildiği program renkli görüntülere sahne olurdu.Program kapsamında Hindistanlı misafir öğrencilerin Türkiye'deki eğitim imkanları hakkında merak ettiği sorular da yanıtlandı.Hediye takdimleri ile sona eren programda misafir öğrenciler, Türkiye'ye karşı muazzam bir ilgi duyduklarını belirterek, önümüzdeki yıllarda daha büyük salonlarda ve alanlarda daha geniş katılımlı programlar yapmak istediklerini vurguladı."Koreli kardeşlerimiz ve uluslararası öğrencilerin yanındayız"UDEF'in 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın Güney Kore'deki etkinliği, Busan şehrindeki Islamic Center Al-Fath Mescidi'nin yanındaki meydanda gerçekleştirildi.Programa, UDEF'i temsilen Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hacı Mehmet Kara, Busan Müslüman Öğrenciler Birliği Başkanı Muhammad Sayef, Kore Müslüman Federasyonu Başkanı İmam Yasser, Salam Noure Vakfı Busan Temsilcisi Solayman Jungi, Busan Emniyet Müdürü Park Sang Jin, Acil Yardım Sorumlusu Lee Sang Heum, Mescid Komitesi Başkanı Abdulsalam Noh Seik ile 14 farklı ülkeden yaklaşık 70 öğrenci katıldı.UDEF'i temsilen programa katılan Kara, şu ifadeleri kullandı:"Güney Kore'nin bizim için önemi 1950'lerde yaşanan Kore Savaşı ile başladı. Bizler her zaman olduğu gibi hem Koreli kardeşlerimizin hem de uluslararası öğrenci kardeşlerimizin yanındayız. Her zaman söylediğimiz gibi 'Biz Bir Milletiz'. Rengimiz, dilimiz ve kültürümüz farklı olsa da bizleri aynı çatı altında toplayan bir şey var, bunu asla unutmamalıyız."Busan Müslüman Öğrenciler Birliği Başkanı Sayef, konuşmasında, Busan'da gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "Uluslararası öğrencilere yönelik yapılan çalışmalarda gösterdikleri hassasiyet ve öncülük için UDEF'e teşekkür ediyorum." dedi.Ülke tanıtım sunumları, yöresel yemek ikramları ve yerel danslar ile renkli görüntülere sahne olan programda, birçok ülkeye ait tanıtım standı açıldı.51 ülkeden 91 şehirde kültür şöleniTürkiye'ye 2004'ten bu yana okumak için gelen uluslararası öğrencilere rehberlik, konaklama ve eğitim alanlarında yol gösteren UDEF, Malezya'dan Ekvador'a, İngiltere'den Güney Afrika'ya kadar dünyanın her bir köşesine gönül köprüleri kuruyor."Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve 51 ülke 91 şehri kapsayan etkinlik, uluslararası öğrencileri kültürel etkinliklerde buluşturuyor.Resmi başlangıç tarihi 1 Şubat olan UDEF'in 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinlikleri, 4 Mayıs'a kadar devam edecek.