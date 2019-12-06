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UEDAŞ 2020'de 400 milyon yatırım yapacak

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova olmak üzere 4 ilde 57 ilçede 3 milyon 100 bin aboneye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., 2020 yılı için 400 milyon TL'lik yatırıma hazırlandığını açıkladı.

06.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:18UEDAŞ 2020'de 400 milyon yatırım yapacak
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova olmak üzere 4 ilde 57 ilçede 3 milyon 100 bin aboneye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., 2020 yılı için 400 milyon TL'lik yatırıma hazırlandığını açıkladı.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, gerek yatırım çalışmaları gerekse AR GE ve inovasyon çalışmaları ile saha çalışmalarına hız kazandırırken müşteri memnuniyetini üst noktalara taşıyor.

İhlas Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'i ziyaret eden UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, Güney Marmara'da yıllık ortalama 12 milyar KW/saat enerji dağıtımı sağladıklarını hatırlatarak, "2020 yılı için planladığımız 400 milyon liralık yatırımla müşteri memnuniyetini artırmaya ve teknolojik altyapıyı güçlendirmeye odaklandık" dedi.

Sanayi ağırlıklı olmak üzere toplam abone sayılarının 3 milyon 100 bine ulaştığını belirten Gökay Fatih Danacı bu noktada yatırım istikrarına dikkat çekerek, "2019 yılı için planlanan yatırım başta olmak üzere diğer çalışmalarımızı tamamlayarak verimli bir yılı geride bıraktık. 2020 yılında da yatırımlarımızda hız kesmeyeceğiz. Güney Marmara'nın sürekli gelişen ve büyüyen bir bölge olarak sanayi, tarım ve turizmin bir modeli olduğunu görüyoruz. Ekonomisinin yanı sıra nüfusuyla da büyüme gösteriyor. Bizler de müşteri memnuniyeti odaklı çalışan bir şirket olarak 2020 yılında da teknolojik ve altyapıya yönelik yatırım çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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