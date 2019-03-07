UEDAŞ'A BUİKAD'tan Kadına Yönelik Farkındalık Ödülü

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti faaliyetlerini gerçekleştiren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), sosyal farkındalık projeleriyle vatandaşı bilinçlendirmek için de çeşitli çalışmalara imza atıyor. Bu doğrultuda UEDAŞ'ın hizmet bölgesinde kadınların toplumsal yaşamda karşılaştığı ayrımcılığa karşı bilinç oluşturmak için yaptığı çalışmalar, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından ödüllendirildi.

Bursa'nın en aktif ve başarılı sivil toplum kuruluşlarından biri olan BUİKAD bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve çeşitli dallarda şirketlere ödül veren, İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri Töreninde UEDAŞ'a jüri özel ödülü verildi. Ödülü UEDAŞ adına Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce BUİKAD Başkanı İpek Yalçın ve BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur'un elinden aldı.

KADIN MESAJLARI TRAFOLARDA

Kadının toplumsal hayatta karşılaştığı sorunlara karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan UEDAŞ proje kapsamında "Emeğin Cinsiyeti olmaz ve Kadın Güçlenirse Türkiye Güçlenir, Kadına Şiddete Dur De, Kadına Şiddet Sizi Yüceltmez" mesajlarını grafiti olarak trafo binalarına uyguladı.Şirket, hizmet bölgesinde kadınlara yönelik olarak, toplamda 2018 yılında 10 trafoda çeşitli sosyal farkındalık mesajlarını da yazdırarak projeyi yaygınlaştırdı. ­

"Trafolar Konuşuyor" projesine, 2017 yılının Kasım ayında başlayan UEDAŞ, merkezi konumda olan trafoları sosyal sorumluluğa açarak vatandaşların bilinçlenmesine katkı sunuyor. Ayrıca sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularını içeren uyarı ve bilinçlendirme yazıları da trafolara grafiti sanatçıları tarafından işlendi. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da belirlenen 35 trafoda boyama çalışması bitirilirken, Bursa'da kadına şiddet, trafik kuralları, engelli haklarıyla ilgili 20 trafoda uygulamalar yapıldı.

UEDAŞ kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmetinin yanında sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumun hayatına dokunmaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler