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UEDAŞ'dan Marmara Adası açıklaması

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Marmara Adasında yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili açıklamada bulundu.

30.12.2019 02:55 | Son Güncelleme: 30.12.2019 03:00 UEDAŞ'dan Marmara Adası açıklaması
Güney 'da elektrik dağıtım hizmeti veren Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Marmara Adasında yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili açıklamada bulundu.

Marmara Adası'nda yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili UEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Hizmet bölgemizde yer alan 'e bağlı Marmara Adasında yaşanan elektrik kesintisi bir geminin denizaltı kablolarına zarar vermesi ile meydana gelmiştir. Bunun üzerine bölgede Kablo Test Aracı ve cihazlarla yapılan taramada karadan yaklaşık 6 bin 800 metre uzaklıkta patlak olduğu ekiplerimizce tespit edilmiştir." denildi.

Denizaltı hatlarda arıza giderme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle arızaya müdahale noktasında ekiplerin zorlandığını belirten UEDAŞ, aynı zamanda ada da jeneratör kurma çalışmalarının da başladığını bildirdi.

Ayrıca hava muhalefeti nedeniyle Erdek-Marmara-Avşa feribot seferlerinin iptal edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Marmara, Uludağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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