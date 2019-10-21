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UEDAŞ'ın yeni Mustafakemalpaşa İşletme Müdürü Erkan Türel oldu

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) Mustafakemalpaşa İşletme Müdürlüğüne Erkan Türel getirildi.

21.10.2019 13:01UEDAŞ'ın yeni Mustafakemalpaşa İşletme Müdürü Erkan Türel oldu
Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) Mustafakemalpaşa İşletme Müdürlüğüne Erkan Türel getirildi.

Kırıkkale Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu olan Erkan Türel, UEDAŞ'taki kariyerine 2011 yılında başladı. Osmangazi ve Nilüfer Müşteri Hizmetleri Mühendisliği, Kayıp Kaçak Yönetmenliği ve Enerji Müsadesi Bağlantı Yönetmenliği gibi görevlerde yer alan Türel, yönetim kurulu kararı ile Mustafakemalpaşa İşletme Müdürlüğüne atandı. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Limak Holding, Ekonomi

Kaynak: İHA

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