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Uedaş saha ekipleri hayatı aydınlatıyor

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uedaş, kesintisiz enerji için 7/24 görev başında olan saha ekipleri ile hayatı aydınlatmaya devam ediyor.

07.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:27
Uedaş saha ekipleri hayatı aydınlatıyor
Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uedaş, kesintisiz enerji için 7/24 görev başında olan saha ekipleri ile hayatı aydınlatmaya devam ediyor.

Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yoğun bir nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde enerji kesintisi yaşanmaması için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşa kesintisiz enerjisi hizmeti sağlamak adına 7/24 görev başında olan saha ekiplerinin, düzenli sağlık kontrolleri yapılıyor ve gerekli korucu ekipmanları da hijyen kurallarına uygun olarak dezenfekte ediliyor.

Sağlık kuruluşlarından üretim sektörüne kadar birçok alanda da kesintisiz enerjinin üst düzey önem taşıdığı şu günlerde Uedaş; hizmet bölgesini oluşturan Güney Marmara'da oluşturduğu SCADA sistemi ile şebekesinin büyük bir bölümünü ölçüm, izleme, kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlıyor, kesinti sürelerinin kısa sürede çözülmesi noktasında da abonelerine mağduriyet yaşatmıyor.

Saha ekiplerinin zorlu çalışma koşullarını hatırlatarak Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler hakkında bilgi veren Uedaş Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "Uedaş olarak enerji kesintilerine en hızlı şekilde müdahale edebilmek için 7/24 esasıyla hizmet veriyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte enerji kesintisi yaşanmaması adına teknik alt yapımızla rutin kontrollerimizi yapıp, olası arıza noktalarını önceden tespit ederek önceden önleme adına müdahalelerimizi hız katarak sürdürüyoruz. Enerjinin kahramanları olarak nitelendirdiğimiz saha ekiplerimize bu süreçte ortaya koydukları özverili ve başarılı çalışmaları adına da teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Limak Holding, Koronavirüs, Bursa, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Uedaş saha ekipleri hayatı aydınlatıyor - Ekonomi

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