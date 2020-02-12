UEDAŞ, SCADA sayesinde arızalara anında müdahale ediyor

LİMAK Enerji bünyesinde Güney Marmara 'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, SCADA sistemi ile kesintileri merkezden 5 ile 10 saniye içerisinde giderilebiliyor. Bu sistemle arızların yüzde 37'si uzaktan giderilirken, müşteri memnuniyetinin de artması sağlanıyor.

Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova 'da 5 milyonun üzerinde kişiye hizmet veren UEDAŞ, müşteri memnuniyetine yönelik yatırımlarını artırarak devam ettiriyor. Elektrik kesinti sürelerini en aza indirme amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında geliştirilen SCADA sistemi, elektrik kesintilerine uzaktan anında müdahale edilip, arızaların kontrol edilmesini sağlıyor. Aboneler de sistem sayesinde mağduriyet yaşamıyor. SCADA sistemine yapılan yatırımlar sayesinde oluşan arızaların yüzde 37'sinin uzaktan çözüldüğünü belirten UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "SCADA basit bir tabirle uzaktan izleme ve bilgileri depolama, arızalara müdahale ettiğimiz bir sistem. Sistemle şebekemizi uzaktan izleyebiliyoruz. Operatörlerimiz sayesinde arızalara 24 saat kesintisiz uzaktan müdahale edebiliyoruz ya da yapacağımız manevralarda, enerjiyi açma ve kesme işlemlerini buradan yapabiliyoruz. Burada 4 il kontrol ediliyor. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'yı buradan kontrol edebiliyoruz. Toplamda 413 istasyonumuz var, 2020 yılının sonunda 40 milyon yatırımla 500'e ulaşacağız. Arızalara 5 ila 10 saniye arasında müdahale edebileceğiz" dedi.

"ARIZALARIN KISA SÜREDE ONARIMI MÜŞTERİLERİMİZİ MEMNUN EDİYOR"

Sistem sayesinde arıza oranlarında düşüş olduğunu ifade eden Gökay Fatih Danacı, "Bu sistem sayesinde abonelerimiz, elektriğin kesildiğini fark etmiyor. Çünkü 5 ila 10 saniye arasında arızaları gidermiş oluyoruz. Bu sistem sayesinde arıza süremizde düşüş söz konusu. Arızalarımızda 2018'e göre 2019'da yaklaşık yüzde 30 bir azalma var. Arızaların kısa sürede onarımı müşterilerimizi memnun ediyor" şeklinde konuştu.