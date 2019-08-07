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UEDAŞ'ta bayrak değişimi

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) genel müdürlüğüne Gökay Fatih Danacı getirildi.

07.08.2019 10:15 UEDAŞ'ta bayrak değişimi
Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) genel müdürlüğüne Gökay Fatih Danacı getirildi.

Gökay Fatih Danacı, 2007 yılından beri şirketin çeşitli departmanlarında yönetici olarak görev yaptı. Son 7 yılda da Çanakkale'de başarıyla işletme müdürlüğü görevini yürüten Danacı, yönetim kurulu kararı ile genel müdürlüğe atandı.

UEDAŞ'tan yapılan açıklamada, şirket politikalarının aynen devam edeceği vurgulanırken, yeni genel müdürün müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaları geliştirerek sürdürmeyi hedeflediği ifade edildi. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 3.2 milyon aboneye hizmet veren UEDAŞ elektrik dağıtım hizmetinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri, kültür ve sanat gibi faaliyetlere de destek vererek vatandaşın hayatına dokunan işlere imza atıyor. - BURSA

Limak Holding, Çanakkale, Uludağ, Ekonomi

Kaynak: İHA

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