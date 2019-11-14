Haberler » Güncel » UEDAŞ'tan Keles'e 365 gün kesintisiz elektrik - Haber

UEDAŞ'tan Keles'e 365 gün kesintisiz elektrik

Keles'e bundan sonra senenin 365 günü kesintisiz elektrik sağlayacak olan Bursa hattı bağlandı.

14.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:30UEDAŞ'tan Keles'e 365 gün kesintisiz elektrik
'e bundan sonra senenin 365 günü kesintisiz elektrik sağlayacak olan hattı bağlandı.

Geçtiğimiz yıllarda Keles ilçesinin en büyük meselesi olan elektrik hattında çalışmalar tamamlandı. Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Keles dağ ilçesi. Elektrik hatlarının birbirine bağlı olduğu direklerin bir çoğuna araçlarla ulaşılabilirken, bir çoğu sarp bölgelerde olması zaman kaybına sebebiyet veriyor. Bir arıza durumunda özellikle kış aylarında araçların ulaşabileceği bölgenin dışında kalan arızayı bulabilmek havanın şartlarına göre zorlaşmakta ve bu da uzun süre elektrik kesintisi demek.

Göreve başladığımız günden itibaren ilçemizin elektriksiz kalmaması için çalışmalarımızı başlattık ve bugün meyvesini yiyeceğiz.

Uludağ Elektrik (UEDAŞ) ile yapmış olduğumuz görüşmeler doğrultusunda ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Yardımlarından dolayı ilçemiz ve halkımız adına teşekkürü bir borç biliriz. Bugün itibariyle muhtemel bir arıza durumunda ilçemizi besleyecek olan Bursa-Keles hattı bağlanmış oldu. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Mehmet Keskin, Bursa, Keles, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:08 EYÜPSULTAN'DA OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI: 7 ÇOCUK YARALANDI
19:05 "Edebiyatı medeniyet tarihi ile okumak" semineri
19:00 Kayseri'de iç acıtan görüntü
19:00 Suça sürüklenen çocuklar topluma kazandırılacak
19:04 Design Week Turkey
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:11 İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 19:11:06