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UEDAŞ'tan korona virüs nöbeti

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, korona virüs salgınına yönelik önlemlerini artırdı.

20.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:56
UEDAŞ'tan korona virüs nöbeti
Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, korona virüs salgınına yönelik önlemlerini artırdı. SCADA sistemi ile tüm elektrik şebekesini 7/24 uzaktan kontrol eden UEDAŞ, saha ekiplerini de kesintisiz enerji için kritik bölgelere yoğunlaştırdı.

Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova 'da 5 milyonun üzerinde kişiye hizmet veren UEDAŞ, korona virüse karşı bir dizi önlem aldı. Kesintisiz enerji hizmeti verebilmek için arıza onarım ve bakım ekiplerini kritik bölgelere yoğunlaştıran ve SCADA sistemi ile şebekeyi 24 saat uzaktan gözlemleyen UEDAŞ, bu zorlu süreçte ekiplerin sağlığı için de virüsten korunma yöntemlerini hayata geçirdi.

Dağıtılan enerjinin tamamının uzaktan görüntülenebildiği ve 413 istasyonu ile tüm ölçüm, izleme,kumanda faaliyetlerinin 24 saat kesintisiz uygulanabildiği SCADA sayesinde aboneler, kesinti sürelerinin kısa sürede çözülmesi noktasında mağduriyet yaşamıyor.

Vatandaşa kesintisiz enerjisi hizmeti sağlarken saha ekiplerinin sağlık kontrolleri ve önlemlerini sıkı tutan UEDAŞ, arıza onarım bakım merkezleri ve araçlarını da dezenfekte ettirdi. Ekiplerin eldiven takması zorunlu hale getirilirken vardiya saatlerinde oluşturulan yeni periyodlarla da AOB merkezlerindeki ekip yoğunluğunu kontrollü hale getirildi.

UEDAŞ'tan yapılan açıklamada ülkenin içinde bulunduğu bu zor süreçte vatandaşların kesintisiz enerji hizmeti alabilmesi adına tüm imkanların seferber edileceği duyuruldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Limak Holding, Yalova, Bursa, Güncel

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