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UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nda Türkiye, Paraguay'ı 1-0 yendi

UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nda Türkiye, gruptaki ilk maçında Paraguay'ı 1-0 mağlup etti.

24.02.2020 19:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 19:10UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nda Türkiye, Paraguay'ı 1-0 yendi
UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nda , gruptaki ilk maçında 'ı 1-0 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 'da düzenlenen turnuvada, Mardan 1 Nolu Statta oynanan maçta ay-yıldızlıların golünü 80. dakikada penaltı atışından Melih Bostan kaydetti.
Milliler, turnuvadaki ikinci maçında 26 Şubat Çarşamba günü saat 15.30'da İtalya ile karşılaşacak.
UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nın formatına göre kazanan takımlar 3 puan alırken, kaybeden takımlar puan alamıyor. Karşılaşmaların berabere bitmesi durumunda ise uzatmalara gidilmeden seri penaltı atışları yapılacak ve kazanan takım 2, kaybeden takım 1 puan alacak.

Paraguay, Antalya, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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