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UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası, yarın Antalya'da başlayacak

UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası, yarın Antalya'da başlayacak.

23.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:18UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası, yarın Antalya'da başlayacak
UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası, yarın 'da başlayacak.
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Antalya'daki turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İtalya ve 'ın 16 yaş altı milli takımlarının katılacağı belirtildi.
Organizasyonda, karşılaşmaların berabere bitmesi durumunda kazananı seri penaltı atışlarının belirleyeceği aktarıldı. Penaltılarla kazanan takımın 2, kaybeden takımın ise 1 puan alacağı kaydedildi.
Mardan Stadı'nda gerçekleştirilecek turnuvanın maç programı şöyle:
Yarın:
12.30 İtalya-Fransa
15.30 Türkiye-Paraguay
26 Şubat Çarşamba:
12.30 Fransa-Paraguay
15.30 İtalya-Türkiye
29 Şubat Cumartesi:
12.30 Paraguay-İtalya
15.30 Türkiye-Fransa
Hacıoğlu: "Katılan takımların futbol seviyeleri çok üst düzeyde"
16 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Mehmet Hacıoğlu, çok kaliteli bir turnuva oynayacaklarını aktararak, şunları ifade etti:
"UEFA'nın bu organizasyonu bizim ülkemizde düzenlemesi çok önemli. Katılan takımların futbol seviyeleri çok üst düzeyde. Bizi ilgilendiren kısmı bu. Yani güçlü takımlara karşı oynayarak gelişebileceğimizi düşünüyoruz."

Paraguay, Türkiye, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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