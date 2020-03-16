UEFA 'acil' koduyla toplanıyor!
UEFA, 55 katılımcı ülke ile yarın acil koduyla toplanıyor.
16.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:25
UEFA, 55 katılımcı ülke ile yarın acil koduyla toplanıyor. Korona virüs tehdidin futbol camiasında oluşturduğu sorunların masaya yatırılacağı toplantıda, yıl içinde düzenlenecek olan turnuvalarının son durumu da tartışılacak.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, futbol camiasını da tedirgin etmeye devam ediyor. Avrupa başta olmak üzere dünya üzerinde birçok ülke federasyonu liglerini erteleme kararı almasının ardından UEFA, yarın 55 ülkenin temsilcisiyle bir toplantı yapacak. Telekonferans ile yapılacak olan toplantıda futbolun paydaşları; 2020 futbol takvimi içinde düzenlenecek olan spor müsabakalarının son durumlarını masaya yatıracak. Kritik toplantıda katılımcı ülkeler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın akıbeti başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve üye ülkelerin lig durumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak.
EURO 2020 ANA GÜNDEM MADDESİ
Yarın yapılacak olan zirvede ana gündem maddesi ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası olacak. 12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran'da Roma'da İtalya ile Türkiye'nin açılış maçı ile başlaması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenme konusu da toplantıda masaya yatırılacak. 12 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'na, İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya ve Romanya ev sahipliği yapacak.
BİRÇOK LİG ERTELENDİ
Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm Avrupa'da etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle birçok ligde erteleme kararı alınmıştı. İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsviçre başta olmak üzere Avrupa'da birçok ligde müsabakalara ara verilmişti. Avrupa'nın yanı sıra ABD, Japonya, Suudi Arabistan'ta da futbol organizasyonlarını durdurma kararı alındı. Süper Lig'de ise geçtiğimiz hafta alınan karar ile hafta sonu oynanan müsabakalara seyirci alınmamıştı.
(İHA)
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, futbol camiasını da tedirgin etmeye devam ediyor. Avrupa başta olmak üzere dünya üzerinde birçok ülke federasyonu liglerini erteleme kararı almasının ardından UEFA, yarın 55 ülkenin temsilcisiyle bir toplantı yapacak. Telekonferans ile yapılacak olan toplantıda futbolun paydaşları; 2020 futbol takvimi içinde düzenlenecek olan spor müsabakalarının son durumlarını masaya yatıracak. Kritik toplantıda katılımcı ülkeler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın akıbeti başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve üye ülkelerin lig durumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak.
EURO 2020 ANA GÜNDEM MADDESİ
Yarın yapılacak olan zirvede ana gündem maddesi ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası olacak. 12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran'da Roma'da İtalya ile Türkiye'nin açılış maçı ile başlaması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenme konusu da toplantıda masaya yatırılacak. 12 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'na, İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya ve Romanya ev sahipliği yapacak.
BİRÇOK LİG ERTELENDİ
Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm Avrupa'da etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle birçok ligde erteleme kararı alınmıştı. İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsviçre başta olmak üzere Avrupa'da birçok ligde müsabakalara ara verilmişti. Avrupa'nın yanı sıra ABD, Japonya, Suudi Arabistan'ta da futbol organizasyonlarını durdurma kararı alındı. Süper Lig'de ise geçtiğimiz hafta alınan karar ile hafta sonu oynanan müsabakalara seyirci alınmamıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Güncel
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi