Haberler » Spor » UEFA asker selamına soruşturma başlattı

UEFA asker selamına soruşturma başlattı

UEFA, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Fransa ve Arnavutluk karşılaşmalarında gerçekleştirdiği asker selamına ilişkin disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

15.10.2019 19:53UEFA asker selamına soruşturma başlattı

UEFA, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Fransa ve Arnavutluk karşılaşmalarında gerçekleştirdiği asker selamına ilişkin disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.A Milli Takım futbolcularının yapmış olduğu asker selamını, "Potansiyel kışkırtıcı ve politik davranış" olarak nitelendiren ve Türkiye'ye soruşturma açan UEFA'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de de Fransa karşısında oynanan karşılaşmalarda Türkiye milli takım oyuncularının 'Potansiyel kışkırtıcı ve politik davranışlarından dolayı' disiplin soruşturması başlatmak üzere Etik ve Disiplin Müfettişi atanmıştır."


- İstanbul

Arnavutluk, Fransa, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:29 Bursaspor Ümraniye maçından 3 puan bekliyor
20:22 Kayserispor'da büyük kriz! Futbolcular idmana çıkmadı
20:08 Fenerbahçe, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü
19:59 Bakan Kasapoğlu: "Enver Cenk Şahin ve diğer sporcular tarih sayfasında şanla, şerefle anılacak"
19:55 Avrupa Şampiyonu Kadın Milli Golbol Takımı Ankara'ya geldi
19:54 Nihat Kahveci: UEFA'nın soruşturmasından bir şey çıkmaz
19:53 UEFA asker selamına soruşturma başlattı
15.10.2019 20:33:50