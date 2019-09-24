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UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Futbol Turnuvası

UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Futbol Turnuvası'nda Türkiye, 1. Grup'ta Senegal'e 2-0 yenildi.

24.09.2019 20:00UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Futbol Turnuvası
UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Futbol Turnuvası'nda Türkiye, 1. Grup'ta Senegal'e 2-0 yenildi.
Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada ikinci karşılaşmalar oynandı. İlk maçında Nijerya'ya 2-0 mağlup olan milli takım, Senegal'e de aynı skorla kaybetti.
Turnuvada üçüncü maçlar, 26 Eylül Perşembe günü oynanacak. Türkiye, gruptaki son maçında Guatemala'yla karşılaşacak.
Organizasyonda ikinci maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Türkiye-Senegal: 0-2
Guatemala-Nijerya: 1-5
2. Grup:
İskoçya-Kamerun: 2-0
Paraguay-Angola: 3-1

Türkiye, Senegal, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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