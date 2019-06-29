29.06.2019 10:37
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UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda final heyecanı

UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası

Futbolda UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nın finali, İspanya ile Almanya arasında yarın oynanacak.

Futbolda UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nın finali, İspanya ile Almanya arasında yarın oynanacak.
İtalya ve San Marino 'nun ev sahipliği yaptığı, bu yıl 22'ncisi düzenlenen organizasyonun finali, turnuvanın başarılı takımları İspanya ile Almanya arasında oynanacak.
Sırbistanlı hakem Srdan Jovanovic'in düdük çalacağı mücadele, Udine kentindeki Friuli Stadı'nda yarın TSİ 21.45'te başlayacak.
UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan İspanya, önceki turnuvanın finalinde 1-0 yenildiği Almanya karşısında rövanşı almak için sahaya çıkacak.
Almanya ise 2009 ve 2017'deki şampiyonluklarının ardından aynı başarıyı 3. kez tekrarlamak için mücadele edecek.
Kaynak: AA
İspanya , Almanya , Avrupa , Spor

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