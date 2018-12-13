UEFA Avrupa Ligi: Akhisarspor: 0 - Standard Liege: 0 (İlk Yarı)

UEFA Avrupa
Ligi J Grubu son maçında Akhisarspor, sahasında Belçika
ekibi Standard Liege ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında sağ kanattan Regattin'in ortaladığı topu ceza sahası içi sol çaprazda önüne alan Barbosa'nın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.
20. dakikada Standard Liege'in kontratağında savunma arkasına sarkarak topla buluşan Carcela'nın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Lukac, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.
33. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Manu'nun son çizgi üzerinden çıkardığı pasta arka direkte Barbosa'nın kale çizgisinin yarım metre önünden kayarak vuruşunda, meşin yuvarlak boş kalenin üzerinden auta gitti.
42. dakikada Lestienne'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde iyi yükselen Vanheusden'ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Adam Farkas xx, Balazs Buzas xx, Balazs Szert xx
Akhisarspor: Lukac xx, Vrsajevic xx, Caner xx, Sissoko xx, Kadir xx, Aykut xx, Serginho xx (Eray dk. 17 xx), Regattin xx, Josue xx, Barbosa xx, Manu xx
Yedekler: Fatih
, Bilal, Onur, Onurcan, Halil
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Standard Liege: Ochoa xx, Fai xx, Luyindama xx, Vanheusden xx, Kosanovic xx, Marin xx, Agbo xx, Carcela xx, Bastien xx, Lestienne xx, Orlando Sa
xx,
Yedekler: M'Poku, Gillet, Goreux, Cimirot, Emond, Oulare, Laifis
Teknik Direktör: Michel Preud'homme
Sarı kart: Serginho (Akhisarspor) - MANİSA
Belçika,Avrupa
13 Aralık 2018 Perşembe 21:52