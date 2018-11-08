UEFA Avrupa Ligi: Akhisarspor: 2 - Sevilla: 3 (Maç Sonucu)

UEFA Avrupa
Ligi J Grubu dördüncü maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı İspanya
ekibi Sevilla
'ya 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Akhisarspor atağında Kadir'in pasıyla orta saha yakınlarında topu önüne alan Manu, sol kanattan hızla ceza sahası içerisine girerek, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
56. dakikada Güray'ın uzun pasında topu önüne alan Manu, ceza sahası içerisinde Gomez tarafından faulle durduruldu. Hakem Benoit Millot, penaltı kararı verirken, Gomez ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
57. dakikada penaltı atışını kullanan Güray'ın vuruşunda kaleci Vaclik'in parmaklarının ucuna değen top sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
60. dakikada Vrsajevic'in sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Barbosa'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.
78. dakikada Güray'ın sol kanattan ortaladığı topa sağ altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Onur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2
86. dakikada Sevilla atağında ceza sahası içerisinde Lopes'in Vazguez'e yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi.
87. dakikada Banega'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Benoit Millot xx, Julien Pacelli xx, Bertrand Jouannaud xx
Akhisarspor: Lukac xx, Vrsajevic xx, Lopes xx, Caner x (Kadir dk. 46 xx), Güray xx, Eray xx (Onur dk. 72 xx), Aykut xx, Sissoko xx, Barbosa xx (Bilal dk. 88 ?), Josue xx, Manu xxx
Yedekler: Fatih
, Onurcan
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Sevilla: Vaclik xx, Gomez x, Amadou xx, Gnagnon xx, Vazquez xx, Banega xx, Vidal xx, Escudero xx, Promes xx (Carriço dk. 87 ?), Nolito
xxx (Mesa dk. 64 xx), Muriel xxx (Sarabia dk. 74 xx)
Yedekler: Soriano, Navas, Lasso, Guilherme
Teknik Direktör: Pablo Machin
Goller: Nolito (dk. 12), Muriel (dk. 38), Banega (dk.87 pen.) (Sevilla), Manu (dk. 52), Onur (dk.78) (Akhisarspor)
Kırmızı kart: Gomez (dk. 56) (Sevilla)
Sarı kartlar: Güray, Josue (Akhisarspor), Vazquez, Promes (Sevilla) - MANİSA
İspanya,Avrupa,Sevilla
08 Kasım 2018 Perşembe 22:53