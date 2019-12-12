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UEFA Avrupa Ligi: B. Mönchengladbach: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun son haftasında Medipol Başakşehir, Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşıyor.

12.12.2019 23:51 | Son Güncelleme: 13.12.2019 00:01UEFA Avrupa Ligi: B. Mönchengladbach: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)
UEFA Ligi J Grubu'nun son haftasında Medipol , Almanya deplasmanında Borussia ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Neuhaus'un çaprazdan şutunda kaleci Mert topu kontrol etti.

17. dakikada ceza sahası dışından Zakaria'nın sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

33. dakikada sağ kanattan Stefan Lainer'in pasında kale önünde bomboş durumda Marcus Thuram'ın şutu filelerle buluştu. 1-0

38. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Topal'ın sert şutunda kaleci topa sahip oldu.

44. dakikada Clichy'nin pasında İrfan Can'ın kaleyi karşıdan gören uzak bir noktadan vuruşunda kalecinin de hatasında top ağlara gitti. 1-1

Stat: Borussia Park

Hakemler: Jose Martinez xx, Raul Cabanero xx, Inigo Prieto xx

Borussia Mönchengladbach: Yann Sommer x, Nico Elvedi xx, Oscar Wendt xx, Matthias Ginter xx, Stefan Lainer xx, Christoph Kramer xx, Denis Zakaria xx, Florian Neuhaus xx, Patrick Herrmann xx, Marcus Thuram xxx, Breel Embolo xx

Yedekler: Tobias Sippel, Tony Jantschke, Ramy Bensebaini, Tobias Strobl, Raffael, Lars Stindl, Alassane Plea

Teknik Direktör: Marco Rose

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck x, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can xxx, Mehmet Topal xx, Aleksic xx, Elia xx, Edin Visca xx, Crivelli xx

Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Mert Çelik, Azubuike, Berkay Özcan, Demba Ba, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Marcus Thuram (dk. 33) (B. Mönchengladbach), İrfan Can (dk. 44) (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL

Mönchengladbach, Başakşehir, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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