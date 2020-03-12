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UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 0 - FC Kopenhag: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı ağırlıyor.

12.03.2020 21:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:09
UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 0 - FC Kopenhag: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag 'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahası dışında topu kapan Visca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Crivelli'ye çarpıp yön değiştirdi ve direkten oyun alanına geri döndü.

9. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Johansson kurtardı.

30. dakikada Zeca'nın verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Santos'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.

33. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası dışına yerden verdiği pasta Demba Ba'nın gelişine yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: William Collum xx, Francis Connor xx, David McGeachie xx

Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx, İrfan xx, Aleksic xx, Visca xx, Crivelli xx, Demba Ba xxx

Yedekler: Volkan, Mehmet, Gulbrandsen, Ponck, Uğur, Azabuike, Robinho

Teknik Direktör: Okan Buruk

FC Kopenhag: Johnsson xx, Varela xx, Nelsson xx, Bjelland xx, Bengtsson xx, Biel xx, Zeca xx, Stage xx, Daramy xx, Falk xx, Santos xx

Yedekler: Grytebust, Papagiannopoulos, Fischer, Thomsen, Bartolec, Oviedo, Kaufmann

Teknik Direktör: Stale Solbakken

Sarı kartlar: İrfan (Başakşehir), Santos (FC Kopenhag) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor

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