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UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 1 - FC Kopenhag: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı ağırladı.

12.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:01
UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 1 - FC Kopenhag: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag 'ı ağırladı. Turuncu-lacivertliler müsabakayı Visca'nın penaltı golüyle 1-0 kazanarak avantaj elde etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zeca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

76. dakikada Visca'nın ortasında ceza sahası içinde Robinho'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem William Collum penaltı noktasını gösterdi.

88. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: William Collum xx, Francis Connor xx, David McGeachie xx

Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx (Gulbrandsen dk. 85 ?), İrfan xx, Aleksic xx, Visca xxx (Azabuike dk. 90+1 ?), Crivelli xx (Robinho dk. 74 xx), Demba Ba xxx

Yedekler: Volkan, Mehmet, Ponck, Uğur

Teknik Direktör: Okan Buruk

FC Kopenhag: Johnsson xx, Varela xx, Nelsson xx, Bjelland xx, Bengtsson xx, Biel xx (Bartolec dk. 89 ?), Zeca xx, Stage xx, Daramy xx (Kaufmann dk. 62 xx), Falk xx, Santos xx (Fischer dk. 82 ?)

Yedekler: Grytebust, Papagiannopoulos, Thomsen, Oviedo

Teknik Direktör: Stale Solbakken

Gol: Visca (dk. 88 pen.) (Başakşehir)

Sarı kartlar: İrfan, Crivelli, Azabuike (Başakşehir), Santos (FC Kopenhag) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor

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