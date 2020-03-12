UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 1 - FC Kopenhag: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı ağırladı.
12.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:01
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag 'ı ağırladı. Turuncu-lacivertliler müsabakayı Visca'nın penaltı golüyle 1-0 kazanarak avantaj elde etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zeca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
76. dakikada Visca'nın ortasında ceza sahası içinde Robinho'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem William Collum penaltı noktasını gösterdi.
88. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: William Collum xx, Francis Connor xx, David McGeachie xx
Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx (Gulbrandsen dk. 85 ?), İrfan xx, Aleksic xx, Visca xxx (Azabuike dk. 90+1 ?), Crivelli xx (Robinho dk. 74 xx), Demba Ba xxx
Yedekler: Volkan, Mehmet, Ponck, Uğur
Teknik Direktör: Okan Buruk
FC Kopenhag: Johnsson xx, Varela xx, Nelsson xx, Bjelland xx, Bengtsson xx, Biel xx (Bartolec dk. 89 ?), Zeca xx, Stage xx, Daramy xx (Kaufmann dk. 62 xx), Falk xx, Santos xx (Fischer dk. 82 ?)
Yedekler: Grytebust, Papagiannopoulos, Thomsen, Oviedo
Teknik Direktör: Stale Solbakken
Gol: Visca (dk. 88 pen.) (Başakşehir)
Sarı kartlar: İrfan, Crivelli, Azabuike (Başakşehir), Santos (FC Kopenhag) - İSTANBUL
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zeca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
76. dakikada Visca'nın ortasında ceza sahası içinde Robinho'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem William Collum penaltı noktasını gösterdi.
88. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: William Collum xx, Francis Connor xx, David McGeachie xx
Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx (Gulbrandsen dk. 85 ?), İrfan xx, Aleksic xx, Visca xxx (Azabuike dk. 90+1 ?), Crivelli xx (Robinho dk. 74 xx), Demba Ba xxx
Yedekler: Volkan, Mehmet, Ponck, Uğur
Teknik Direktör: Okan Buruk
FC Kopenhag: Johnsson xx, Varela xx, Nelsson xx, Bjelland xx, Bengtsson xx, Biel xx (Bartolec dk. 89 ?), Zeca xx, Stage xx, Daramy xx (Kaufmann dk. 62 xx), Falk xx, Santos xx (Fischer dk. 82 ?)
Yedekler: Grytebust, Papagiannopoulos, Thomsen, Oviedo
Teknik Direktör: Stale Solbakken
Gol: Visca (dk. 88 pen.) (Başakşehir)
Sarı kartlar: İrfan, Crivelli, Azabuike (Başakşehir), Santos (FC Kopenhag) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Spor
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Spor
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Spor
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Spor
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi