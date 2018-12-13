13 Aralık 2018, 21:55
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UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Malmö: 0 (İlk Yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Malmö: 0 (İlk Yarı)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında evinde İsveç ekibi Malmö ile mücadele ediyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında evinde İsveç ekibi Malmö ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Vagner pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mustafa Pektemek'in plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dahlin'de kaldı.

9. dakikada Adem Ljajic'in sağ kanattan yerden pasında arka direkte bulunan Necip'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Vagner Love'ın vuruşunda da meşin yuvarlak yine direkten oyun alanına geri geldi.

23. dakikada Soren Rieks'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut üst direğinden üzerinden az farkla çıktı.

30. dakikada Traustason'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bulunan Rosenberg'in vuruşu sırasında Vida'ya araya girdi ve topu tehlike bölgeden uzaklaştırdı.

30. dakikada Adem Ljajic'in orta sahadan uzun pasında defans arkasında sarkan Mustafa Pektemek'in ceza sahasına sol taraftan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıı gitti.

36. dakikada Traustason'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde iyi yükselen Bengtsson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışa gitti.

Stat: Vodafone

Hakemler: Luca Banti xx, Daniele Doveri xx, Maurizio Mariani xx

Beşiktaş: Karius xx, Dorukhan Toköz xx, Necip xx, Vida xx, Adriano xx, Medel xx, Oğuzhan xx, Adem Ljajic xx, Quaresma xx, Mustafa Pektemek xx, Vagner Love xx

Yedekler: Tolga, Fatih Aksoy, Erdem Seçgin, Kartal Yılmaz, Gökhan Töre, Cyle Töre

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Malmö: Dahlin xx, Vindheim xx, Nielsen xx, Bengtsson xx, Safari xx, Lewicki xx, Bachirou xx, Rieks xx, Traustason xx, Rosenberg xx, Antonsson xx

Yedekler: Viitala, Larsson, Strandberg, Molins, Christiansen, Gall, Brorsson

Teknik Direktör: Uwe Rösler - İSTANBUL Avrupa,Malmö,Beşiktaş
13 Aralık 2018 Perşembe 21:55



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