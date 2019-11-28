UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 2 - Slovan Bratislava: 1 (Maç sonucu)

Beşiktaş
, UEFA Avrupa
Ligi K Grubu 5. hafta maçında Slovan Bratislava
'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi 2-1 kazandı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Adem Ljajic'in pasında araya giren Holman, topu Erik Daniel'e çıkardı. Daniel'in ceza sahası dışından sert şutunu Karius oyun alanına çeldi. Dönen topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.
55. dakikada Slovan Bratislava'nın kazandığı serbest vuruşta Holman'ın sert şutu, Karius'un göğsüne çarparak kornere çıktı.
64. dakikada sol kanattan gelişen atakta Rharsalla'nın ortasına penaltı noktasına yükselen Holman'ın şutu üstten auta çıktı.
73. dakikada Ljajic ceza sahası içinde Oğuzhan'ı gördü. Hızlı gelişen atakta Oğuzhan'da pasını Umut'a çıkardı. Umut'un rakibinden dönerek sıyrıldığı pozisyondaki sert şutu üst direkten döndü.
75. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun ortasında Roco'nun kafa vuruşunda üst direğe çarpan top filelerle buluştu. 1-1
84. dakikada Caner'in savunma arakasında attığı topta Umut Nayir kaleci ile karşı karşıya kaldı. Umut'un şutunu Greif çıkardı.
90. dakikada Caner Erkin'in sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.
90+1. dakikada Diaby'nin rakiplerini çalımlayarak ceza alanı içine girdiği pozisyonda yerde kalması sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+2. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Adem Ljajic, takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Enea Jorgji x, Ridiger Çokaj xx, Rejdi Avdo xx
Beşiktaş: Karius xx, Necip xx, Vida xx, Roco xx, Rebocho x (Adem Ljajic dk. 46 x), Oğuzhan x (Güven Yalçın dk. 77 xx), Elneny xx, Boyd x (N'Koudou dk. 46 xx), Diaby x, Caner xx, Umut Nayir xx
Yedekler: Utku, Gökhan, Erdoğan Kaya, Erdem Seçgin
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Slovan Bratislava: Greif xx, Bajric xxx, Abena xx, Bozhikov xxx, de Marco xxx, Kamps xx, Holman xx (Ljubicic dk. 83 ?), Rabiu xx, Khadfi xx (Drazic dk. 76 x), Erik Daniel xxx (Ratao dk. 87 ?), Sporar xx
Yedekler: Sulla, Sukhotsky, Nono, Cavric
Teknik Direktör: Jan Kozak
Goller: Roco (dk. 75), Adem Ljajic (dk. 90+2 pen.) (Beşiktaş), Erik Daniel (dk. 35) (Slovan Bratislava)
Sarı kartlar: Necip, Caner, Gökhan, Elneny, Adem Ljajic, Abdullah Avcı (Teknik Direktör) (Beşiktaş), Kamps, Holman, Rabiu, Abena, Jan Kozak (Teknik Direktör) (Slovan Bratislava) - İSTANBUL