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UEFA Avrupa Ligi: Braga: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz deplasmanında Braga ile karşılaştı.

08.11.2019 00:56 | Son Güncelleme: 08.11.2019 01:01 UEFA Avrupa Ligi: Braga: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz deplasmanında Braga ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 3-1 mağlup ayrılarak, Avrupa serüvenine nokta koydu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada savunmanın arkasına sarkan Barbosa'nın ceza sahası içinden vuruşunda top yandan auta çıktı.

53. dakikada sağ kanattan Galeno'nun ortasında ceza sahası içinde Barbosa'nın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı gitti.

68. dakikada sağ kanattan Eduardo'nun ortasında altıpasta Fonte'nin şutunda Karius gole izin vermedi.

78. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Güven'in yerden şık vuruşunda kaleci köşeye giden topu güçlükle çeldi.

81. dakikada sol kanattan Galeno'nun ortasında altıpas noktası üzerinde Eduardo'nun dokunuşunda top filelere gitti. 3-1

Stat: Municipal de Braga

Hakemler: Gediminas Mazeika xx, Vytautas Simkus xx, Vytenis Kazlauskas xx

Braga: Carvalho xxx, Wallace xx, Bruno Viana xx, Esgaio xx, Sequeira xx, Barbosa xxx, Palhinha xx, Andre Horta xx (Trincao dk. 77 x), Galeno xxx, Ricardo Horta xx (Eduardo dk. 60 xx), Paulinho xxx (Fonte dk. 68 x)

Yedekler: Magalhaes, Pablo Santos, de Souza, Diogo Viana

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Beşiktaş: Karius x, Roco xx, Vida xx, Caner Erkin x (Rebocho dk. 63 x), Necip Uysal x, Kartal Kayra Yılmaz x (Elneny dk. 72 x), Boyd xx, Oğuzhan Özyakup x, Lens x, Umut Nayir x, Güven Yalçın xx (Erdem Seçgin dk. 88 ?)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Ljajic

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Paulinho (dk. 14 ve 36), Eduardo (dk. 81) (Braga), Boyd (dk. 29) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Lens (dk. 44) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Caner Erkin, Roco (Beşiktaş), Bruno Viana (Braga) - PORTO

Beşiktaş, Eduardo, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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