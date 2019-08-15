UEFA Avrupa Ligi: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Partizan: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa
Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Sırp ekibi Partizan
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada savunma arkasına gönderilen uzun topta kaleci Stojkovic'in açıldığını gören Jahovic, kafayla aşırttı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada Gökhan'ın pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Bifouma'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
45+3. dakikada Partizan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Sadiq'in kafa vuruşunda kaleci Farnolle iki hamlede topu kontrol etti.
Stat: Malatya
Hakemler: Christopher Kavanagh xx, Daniel Cook xx, Neil Davies xx
E. Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Mina xx, Mustafa Akbaş xx, Erkan xx, Issam x (Rahman dk. 9 x), Murat Yıldırım xx, Chaalali xx, Guilherme xx, Gökhan Töre xx, Bifouma xx, Jahovic xx
Yedekler: Ufuk, Robin, Eren, Hadebe, Donald, Fofana
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Partizan: Stojkovıc xx, Pavlovic xx, Ostojic xx, Miletic xx, Urosevic xx, Scekic xx, Zdjelar xx, Tosic xx, Asano xx Sadiq xx, Soumah xx,
Yedekler: Stevanovic, Vujacic, Pavlovic, Brezancic, Ozegovic, Filip Stevanovic, Lutovac
Teknik Direktör: Savo Milosevic
Gol: Jahovic (dk. 7) (E. Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Mustafa Akbaş, Chaalali (E. Yeni Malatyaspor) - MALATYA