UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 - Dinamo Zagreb: 0 (İlk Yarı)

UEFA Avrupa
Ligi D Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe
, Hırvatistan
temsilcisi Dinamo Zagreb
'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık skorla tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Jailson
'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic'te kaldı.
29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ademi'nin düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.
32. dakikada sağ taraftan Isla'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Frey'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
43. dakikada sol taraftan Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Benzia
'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.
Stat: Ülker
Hakemler: Robert Schörgenhofer xx, Markus Gutschi xx, Roland Riedel xx
Fenerbahçe: Harun xx, Isla xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Barış Alıcı xx, Jailson xx, Eljif xx, Benzia xx, Valbuena xx, Frey xx
Yedekler: Erten, Mehmet Topal
, İsmail, Şener, Reyes, Slimani, Yiğithan
Teknik Direktör: Erwin Koeman
Dinamo Zagreb: Livakovic xx, Stojanovic xx, Catherine xx, Emir Dilaver
xx, Rahmani xx, Gojak xx, Ademi xx, Dani Olmo xx, Hajrovic xx, Orsic xx, Gavranovic xx
Yedekler: Zagorac, Situm, Petkovic, Leovac, Sunjic, Peric, Kadzior
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Sarı kartlar: Frey, Isla (Fenerbahçe) Ademi, Rahmani (Dinamo Zagreb) - İSTANBUL
Avrupa,Dinamo Zagreb,Fenerbahçe
29 Kasım 2018 Perşembe 21:52