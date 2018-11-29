UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 - Dinamo Zagreb: 0 (Maç Sonucu)

UEFA Avrupa
Ligi D Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe
, sahasında karşılaştığı Hırvatistan
temsilcisi Dinamo Zagreb
ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sol kanattan Valbuena'nın yaptığı ortada ön direkte Frey'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
74. dakikada Gojak'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Petkovic'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Harun kornere çeldi.
77. dakikada sol çaprazdan Hasan Ali'nin ortasında arka direkte topla buluşan Barış'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
87. dakikada Ademi'nin ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Stojanovic'in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten auta gitti.
Stat: Ülker
Hakemler: Robert Schörgenhofer xx, Markus Gutschi xx, Roland Riedel xx
Fenerbahçe: Harun xx, Isla xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Barış Alıcı xx, Jailson
xx, Eljif xx, Benzia
xx, Valbuena xx, Frey xx
Yedekler: Erten, Mehmet Topal
, İsmail, Şener, Reyes, Slimani, Yiğithan
Teknik Direktör: Erwin Koeman
Dinamo Zagreb: Livakovic xx, Stojanovic xx, Catherine xx, Emir Dilaver
xx, Rahmani xx, Gojak xx, Ademi xx, Dani Olmo xx, Hajrovic xx (Kadzior dk. 90+1 ?), Orsic xx (Sunjic dk. 64 x), Gavranovic xx (Petkovic dk. 62 x)
Yedekler: Zagorac, Situm, Leovac, Peric
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Sarı kartlar: Frey, Isla, Neustadter, Eljif (Fenerbahçe) Ademi, Rahmani, Sunjic (Dinamo Zagreb) - İSTANBUL
Avrupa,Dinamo Zagreb,Fenerbahçe
29 Kasım 2018 Perşembe 22:57