29 Kasım 2018, 22:57
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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 - Dinamo Zagreb: 0 (Maç Sonucu)

UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 - Dinamo Zagreb: 0 (Maç Sonucu)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sol kanattan Valbuena'nın yaptığı ortada ön direkte Frey'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

74. dakikada Gojak'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Petkovic'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Harun kornere çeldi.

77. dakikada sol çaprazdan Hasan Ali'nin ortasında arka direkte topla buluşan Barış'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

87. dakikada Ademi'nin ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Stojanovic'in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten auta gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Robert Schörgenhofer xx, Markus Gutschi xx, Roland Riedel xx

Fenerbahçe: Harun xx, Isla xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Barış Alıcı xx, Jailson xx, Eljif xx, Benzia xx, Valbuena xx, Frey xx

Yedekler: Erten, Mehmet Topal, İsmail, Şener, Reyes, Slimani, Yiğithan

Teknik Direktör: Erwin Koeman

Dinamo Zagreb: Livakovic xx, Stojanovic xx, Catherine xx, Emir Dilaver xx, Rahmani xx, Gojak xx, Ademi xx, Dani Olmo xx, Hajrovic xx (Kadzior dk. 90+1 ?), Orsic xx (Sunjic dk. 64 x), Gavranovic xx (Petkovic dk. 62 x)

Yedekler: Zagorac, Situm, Leovac, Peric

Teknik Direktör: Nenad Bjelica

Sarı kartlar: Frey, Isla, Neustadter, Eljif (Fenerbahçe) Ademi, Rahmani, Sunjic (Dinamo Zagreb) - İSTANBUL Avrupa,Dinamo Zagreb,Fenerbahçe
29 Kasım 2018 Perşembe 22:57



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