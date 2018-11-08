UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 - Anderlecht: 0 (Maç Sonucu)

Fenerbahçe
, UEFA Avrupa
Ligi D Grubu dördüncü maçında evinde karşılaştığı Belçika
temsilcisi Anderlecht
'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran sarı-lacivertliler, gruptan çıkma şansını yükseltti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Frey'in pasında ceza yayı sol tarafında topla buluşan Eljif Elmas
'ın topu düzelterek yaptığı vuruşta kaleci Didillon meşin yuvarlağı kornere çeldi.
71. dakikada Valbuena'nın ceza yayı sol tarafından ceza sahası içine ortasında kimse dokunamadı ve meşin yuvarlak direkt kaleye giderek ağlarla buluştu. 1-0
74. dakikada Saelemaekers'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Valbuena, sol taraftan ceza sahası içine girdi. Kaleci Didillon'un çalımlayan Valbuena'nın pasında altıpas noktası üzerinde Frey, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0
79. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından hareketlenen Eljif Elmas'ın formasının arkasından çeken Zakaria Bakkali sarı kart gördü. 76. dakikadan sarı kartı olan Bakkali böylece ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Stat: Ülker
Hakemler: Andreas Ekberg xx, Daniel Warnmark xx, Stefan Hallberg xx
Fenerbahçe: Harun xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Jailson
xx (Isla dk. 88 ?), Eljif Elmas xxx, Andre Ayew xxx, Valbuena xxx (İsmail dk. 82 ?), Frey xxx, Slimani xx
Yedekler: Erten, Yiğithan, Reyes, Barış, Mahsun Çapkan
Teknik Direktör: Erwin Koeman
Anderlecht: Didillon x, Saelemaekers x (Najar dk. 77 ?), Vranjes x, Bornauw x (Sanneh dk. 46 x), Milic x, Trebel xx (Lokonga dk. 77 ?), Kums x, Makarenko x, Gerkens x, Zakaria Bakkali x, Dimata x
Yedekler: Boeckx, Saief, Amuzu, Santini
Teknik Direktör: Hein Vanhaezebrouck
Goller: Valbuena (dk. 71), Frey (dk. 74) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Zakaria Bakkali (dk. 79) (Anderlecht)
Sarı kart: Hasan Ali (Fenerbahçe) - İSTANBUL
Avrupa,Anderlecht,Fenerbahçe
08 Kasım 2018 Perşembe 20:51