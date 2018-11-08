08 Kasım 2018, 20:51
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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 - Anderlecht: 0 (Maç Sonucu)

UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 - Anderlecht: 0 (Maç Sonucu)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında evinde karşılaştığı Belçika temsilcisi Anderlecht’i 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında evinde karşılaştığı Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran sarı-lacivertliler, gruptan çıkma şansını yükseltti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Frey'in pasında ceza yayı sol tarafında topla buluşan Eljif Elmas'ın topu düzelterek yaptığı vuruşta kaleci Didillon meşin yuvarlağı kornere çeldi.

71. dakikada Valbuena'nın ceza yayı sol tarafından ceza sahası içine ortasında kimse dokunamadı ve meşin yuvarlak direkt kaleye giderek ağlarla buluştu. 1-0

74. dakikada Saelemaekers'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Valbuena, sol taraftan ceza sahası içine girdi. Kaleci Didillon'un çalımlayan Valbuena'nın pasında altıpas noktası üzerinde Frey, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0

79. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından hareketlenen Eljif Elmas'ın formasının arkasından çeken Zakaria Bakkali sarı kart gördü. 76. dakikadan sarı kartı olan Bakkali böylece ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Stat: Ülker

Hakemler: Andreas Ekberg xx, Daniel Warnmark xx, Stefan Hallberg xx

Fenerbahçe: Harun xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Jailson xx (Isla dk. 88 ?), Eljif Elmas xxx, Andre Ayew xxx, Valbuena xxx (İsmail dk. 82 ?), Frey xxx, Slimani xx

Yedekler: Erten, Yiğithan, Reyes, Barış, Mahsun Çapkan

Teknik Direktör: Erwin Koeman

Anderlecht: Didillon x, Saelemaekers x (Najar dk. 77 ?), Vranjes x, Bornauw x (Sanneh dk. 46 x), Milic x, Trebel xx (Lokonga dk. 77 ?), Kums x, Makarenko x, Gerkens x, Zakaria Bakkali x, Dimata x

Yedekler: Boeckx, Saief, Amuzu, Santini

Teknik Direktör: Hein Vanhaezebrouck

Goller: Valbuena (dk. 71), Frey (dk. 74) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Zakaria Bakkali (dk. 79) (Anderlecht)

Sarı kart: Hasan Ali (Fenerbahçe) - İSTANBUL Avrupa,Anderlecht,Fenerbahçe
08 Kasım 2018 Perşembe 20:51



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