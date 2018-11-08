08 Kasım 2018, 21:53
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UEFA Avrupa Ligi: Genk: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Genk: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda Belçika ekibi Genk ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda Belçika ekibi Genk ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Genkli oyuncuların pas hatasında topu kapan Oğuzhan, meşin yuvarlağı Mustafa'ya aktardı. Mustafa'nın ortasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahasına girer girmez şutu filelerle buluştu. 0-1

20. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Mustafa Pektemek'in şutunu kaleci çeldi.

42. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe atışında Joakim Maehle'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Samatta'nın şutu üstten dışarı çıktı.

Stat: Luminus Arena

Hakemler: Tobias Stieler xx, Mike Pickel xx, Jan Seidel xx

Genk: Vukovic xx, Maehle x, Dewaest xx, Uronen x, Aidoo xx, Heynen xx, Malinovskyi xx, Pozuelo xx, Paintsil xx, Ndongala xx, Samatta xx

Yedekler: Vandevoordt, Nastic, Wouters, Berge, Seck, Fiolic, Ingvartsen

Teknik Direktör: Philippe Clement

Beşiktaş: Tolga Zengin xxx, Pepe xxx, Necip xx, Caner xx, Vida xx, Medel xx, Lens x (Mustafa Pektemek dk. 12 xx) Dorukhan Toköz xx, Oğuzhan xxx, Quaresma xxx, Babel xx

Yedekler: Karius, Roco, Tolgay Arslan, Mustafa Pektemek, Ljajic, Vagner Love, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Quaresma (dk. 16) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Samatta (Genk), Necip (Beşiktaş) - GENTH Avrupa,Genk,Beşiktaş
08 Kasım 2018 Perşembe 21:53



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