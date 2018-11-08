UEFA Avrupa Ligi: Genk: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)

UEFA Avrupa
Ligi I Grubu 4. maçında Beşiktaş
, deplasmanda Belçika
ekibi Genk
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Genkli oyuncuların pas hatasında topu kapan Oğuzhan, meşin yuvarlağı Mustafa'ya aktardı. Mustafa'nın ortasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma
'nın ceza sahasına girer girmez şutu filelerle buluştu. 0-1
20. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Mustafa Pektemek
'in şutunu kaleci çeldi.
42. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe atışında Joakim Maehle'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Samatta'nın şutu üstten dışarı çıktı.
Stat: Luminus Arena
Hakemler: Tobias Stieler xx, Mike Pickel xx, Jan Seidel xx
Genk: Vukovic xx, Maehle x, Dewaest xx, Uronen x, Aidoo xx, Heynen xx, Malinovskyi xx, Pozuelo xx, Paintsil xx, Ndongala xx, Samatta xx
Yedekler: Vandevoordt, Nastic, Wouters, Berge, Seck, Fiolic, Ingvartsen
Teknik Direktör: Philippe Clement
Beşiktaş: Tolga Zengin
xxx, Pepe xxx, Necip xx, Caner xx, Vida xx, Medel xx, Lens x (Mustafa Pektemek dk. 12 xx) Dorukhan Toköz xx, Oğuzhan xxx, Quaresma xxx, Babel
xx
Yedekler: Karius, Roco, Tolgay Arslan, Mustafa Pektemek, Ljajic, Vagner Love, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Quaresma (dk. 16) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Samatta (Genk), Necip (Beşiktaş) - GENTH
Avrupa,Genk,Beşiktaş
08 Kasım 2018 Perşembe 21:53