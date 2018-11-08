UEFA Avrupa Ligi: Genk: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç Sonucu)

UEFA Avrupa
Ligi I Grubu 4. maçında Beşiktaş
, deplasmanda Belçika
ekibi Genk
ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Maehle'nin Beşiktaşlı oyunculardan sıyrılıp ceza sahasına girerken şutunda top az farkla üstten auta gitti.
58. dakikada sağ kanattan Quaresma
'nın ortasında altıpas noktası üzerinde Babel
'in uçarak kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
79. dakikada Ljajic'in sağ kanada pasında topla buluşan Quaresma'nın ortasında ceza sahası içinde Babel gelişine istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
86. dakikada savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Berge'nin şutunda kaleci Tolga topu iki hamlede kontrol etti.
87. dakikada sol kanatta topla buluşan Heyne'in ceza sahası dışına pasında Berge'in sert şutu Vida'ya da çarparak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Luminus Arena
Hakemler: Tobias Stieler xx, Mike Pickel xx, Jan Seidel xx
Genk: Vukovic xx, Maehle xx, Dewaest xx, Uronen xx, Aidoo xx, Heynen xx, Malinovskyi x (Berge dk. 60 xxx), Pozuelo xx, Paintsil x (Fiolic dk. 66 x), Ndongala xx (Ingvartsen dk. 89 ?), Samatta xx
Yedekler: Vandevoordt, Nastic, Wouters, Seck
Teknik Direktör: Philippe Clement
Beşiktaş: Tolga Zengin
xx, Pepe xx, Necip x, Caner x, Vida x, Medel xx, Lens x (Mustafa Pektemek
dk. 12 x) Dorukhan Toköz xx (Ljajic dk. 74 x), Oğuzhan x (Love dk. 90 ?), Quaresma xxx, Babel x
Yedekler: Karius, Roco, Tolgay Arslan, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Quaresma (dk. 16) (Beşiktaş), Berge (dk. 87) (Genk)
Sarı kartlar: Samatta (Genk), Necip, Pepe (Beşiktaş) - İSTANBUL
Avrupa,Beşiktaş,Genk
08 Kasım 2018 Perşembe 22:59