08 Kasım 2018, 22:59
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UEFA Avrupa Ligi: Genk: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç Sonucu)

UEFA Avrupa Ligi: Genk: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç Sonucu)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda Belçika ekibi Genk ile karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda Belçika ekibi Genk ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Maehle'nin Beşiktaşlı oyunculardan sıyrılıp ceza sahasına girerken şutunda top az farkla üstten auta gitti.

58. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortasında altıpas noktası üzerinde Babel'in uçarak kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

79. dakikada Ljajic'in sağ kanada pasında topla buluşan Quaresma'nın ortasında ceza sahası içinde Babel gelişine istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

86. dakikada savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Berge'nin şutunda kaleci Tolga topu iki hamlede kontrol etti.

87. dakikada sol kanatta topla buluşan Heyne'in ceza sahası dışına pasında Berge'in sert şutu Vida'ya da çarparak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Luminus Arena

Hakemler: Tobias Stieler xx, Mike Pickel xx, Jan Seidel xx

Genk: Vukovic xx, Maehle xx, Dewaest xx, Uronen xx, Aidoo xx, Heynen xx, Malinovskyi x (Berge dk. 60 xxx), Pozuelo xx, Paintsil x (Fiolic dk. 66 x), Ndongala xx (Ingvartsen dk. 89 ?), Samatta xx

Yedekler: Vandevoordt, Nastic, Wouters, Seck

Teknik Direktör: Philippe Clement

Beşiktaş: Tolga Zengin xx, Pepe xx, Necip x, Caner x, Vida x, Medel xx, Lens x (Mustafa Pektemek dk. 12 x) Dorukhan Toköz xx (Ljajic dk. 74 x), Oğuzhan x (Love dk. 90 ?), Quaresma xxx, Babel x

Yedekler: Karius, Roco, Tolgay Arslan, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Quaresma (dk. 16) (Beşiktaş), Berge (dk. 87) (Genk)

Sarı kartlar: Samatta (Genk), Necip, Pepe (Beşiktaş) - İSTANBUL Avrupa,Beşiktaş,Genk
08 Kasım 2018 Perşembe 22:59



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