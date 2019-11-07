Haberler » Spor » UEFA Avrupa Ligi: Krasnodar: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi: Krasnodar: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

mavililer 3-1 yenik ayrıldı.

07.11.2019 22:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:04 UEFA Avrupa Ligi: Krasnodar: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
mavililer 3-1 yenik ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor, bir üst tura çıkma şansını kaybetti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Suleymanov'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Uros Spajic'in kafa vuruşunu kaleci Erce kornere çeldi.

70. dakikada sağ kanatta yaptığı baskı sonrasında topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

82. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ahmet Canbaz'ın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp oyun alanı içine döndü.

90+3. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde topa dokunan Ignatjev'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

90+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Stat: Krasnodar

Hakemler: Benoit Bastien xx, Hicham Zakrani xx, Frederic Haquette xx

Krasnodar: Kritsyuk xxx, Martynovich xxx, Spajic xx, Ramirez xx, Vilhena xx, Olsson xx (Kambolov dk. 77 xx), Stotski xx, Suleymanov xxx, Petrov xx, Manuel Fernandes xxx (Utkin dk. 63 xx), Ari xx (Ignatjev dk. 66 xxx)

Yedekler: Safonov, Fjoluson, Younes Namli, Marcus Berg

Teknik Direktör: Sergei Matveev

Trabzonspor: Erce x, Hosseini xx, Campi x, Ivanildo xx, Serkan Asan x, Kamil Ahmet xx (Yusuf dk. 87 ?), Doğan xx, Abdurrahim xx, Ahmet Canbaz x, Avdijaj xx (Nwakaeme dk. 65 xxx), Muhammet x (Sörloth dk. 72 x)

Yedekler: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Novak, Fıratcan

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Fernandes (dk. 27 ve 35), Ignatjev (dk. 90+3) (Krasnodar), Nwakaeme (dk. 90+4) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Spajic (Krasnodar), Campi (Trabzonspor) - İSTANBUL

Trabzonspor, Krasnodar, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:20   Sevilla, Basel ve Celtic, son 32 turuna yükselmeyi garantiledi
00:18   Maçın ardından
00:13   Yine Braga yine kırmızı kart! Akıllara Ivan Bebek geldi
00:08   Dünya Para Atletizm Şampiyonası
00:00   Ünal Karaman: "Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum"
00:13   Yine Braga yine kırmızı kart! Akıllara Ivan Bebek geldi
23:56   Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika'dan skandal karar!
22:45   Son Dakika: Trabzonspor, Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu!
22:19   Kartal Kayra Yılmaz, 7 yıl önce verdiği sözü tuttu!
21:57   Braga-Beşiktaş maçında üçüncü gol geldi!
20:42   Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü
22:45   Son Dakika: Trabzonspor, Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu!
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
8.11.2019 00:29:56