UEFA Avrupa Ligi: Lokomotiv Moskova: 2 - Galatasaray: 0 (Maç Sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Galatasaray
, deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv Moskova
ile karşılaştı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip gruptan çıkma şansını yitirdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Miranchuk'un pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Smolov'un pasında altıpas noktası üzerinde topla buluşan Ignatev'in şutu ağlara gitti. 2-0
59. dakikada Feghouli'nin ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun şutunda kaleci Guilherme, meşin yuvarlağı kurtardı.
65. dakikada sağ kanattan Feghouli'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ozan Kabak
'ın kafa vuruşunda kaleci topu rahat bir şekilde kontrol etti.
Stat: Lokomotiv Central
Hakemler: Mateu Lahoz xx, Pau Cebrian xx, Roberto del Palomar xx
Lokomotiv Moskova: Marinato xx, Kverkvelia xxx, Rybus xxx, Corluka xx, Ignatev xxx, Farfan xxx (Rotenberg dk. 90 ?), Miranchuk xx, Miranchuk xx (Barinov dk. 77 x), Denisov xx, Krychowiak xxx, Smolov xxx (Eder dk. 88 ?)
Yedekler: Kochenkov, Höwedes, Tarasov, Zhemaletdino
Teknik Direktör: Yuri Semin
Galatasaray: Muslera
xx, Serdar Aziz
x, Linnes x (Mariano dk. 89 ?), Nagatomo x, Ozan Kabak x, Ndiaye x (Selçuk İnan
dk. 68 x), Fernando x (Feghouli dk. 58 x), Donk x, Rodrigues xx, Onyekuru xx, Eren Derdiyok
x
Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık
, Maicon
, Ömer Bayram
Teknik Direktör: Fatih
Terim
Goller: Krychowiak (dk. 43), Ignatev (dk. 54) (Lokomotiv Moskova)
Sarı kartlar: Corluka, Farfan (Lokomotiv Moskova), Serdar Aziz (Galatasaray) - İSTANBUL
Galatasaray,Lokomotiv Moskova
28 Kasım 2018 Çarşamba 22:52