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UEFA Avrupa Ligi: M. Başakşehir: 0 - Roma: 3 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Roma'yı ağırlıyor.

28.11.2019 21:49 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:01UEFA Avrupa Ligi: M. Başakşehir: 0 - Roma: 3 (İlk yarı)
UEFA Ligi J Grubu 5. maçında Medipol , İtalyan ekibi 'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada İrfan Can'ın orta sahadan verdiği pasta topla buluşan Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko'nun yerden vuruşunu kaleci Mert iki hamlede kontrol etti.

28. dakikada ceza sahası içinde Mehmet Topal topa eliyle müdahale edince hakem Hategan penaltı noktasını gösterdi.

30. dakikada penaltı atışını kullanan Veretout topu ağlara gönderdi. 0-1

40. dakikada Pellegrini'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kluivert'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

44. dakikada savunmanın hatasıyla topla buluşan Dzeko ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorghe xx

Başakşehir: Mert x, Skrtel x, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx, Azubuike xx, İrfan Can xx, Visca xx, Gulbrandsen x (Aziz Behich dk. 16 xx), Crivelli xx

Yedekler: Volkan, Arda, Demba Ba, Berkay, Robinho, Aleksic

Teknik Direktör: Okan Buruk

Roma: Pau Lpez xx, Santon xx, Mancini xx, Smalling xx, Kolarov xxx, Diawara xx, Veretout xxx, Zaniolo xx, Pellegrini xx, Kluivert xxx, Deko xxx

Yedekler: Fuzato, Perotti, Cengiz Ünder, Kalinic, Fazio, Spinazzola, Mkhitaryan

Teknik Direktör: Paulo Fonseca

Goller: Veretout (dk. 30 pen.), Kluivert (dk. 40), Dzeko (dk. 44) (Roma)

Sarı kartlar: Mehmet Topal (Başakşehir), Kolarov (Roma) - İSTANBUL

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Kaynak: İHA

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