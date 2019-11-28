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UEFA Avrupa Ligi: M. Başakşehir: 0 - Roma: 3 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Roma'yı ağırladı.

28.11.2019 22:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:02UEFA Avrupa Ligi: M. Başakşehir: 0 - Roma: 3 (Maç sonucu)
UEFA Ligi J Grubu 5. maçında Medipol , İtalyan ekibi 'yı ağırladı. Müsabaka konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada Pellegrini'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Mancini'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

75. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kluivert'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

79. dakikada sol tarafta topla buluşan Spinazzola'nın ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Cengiz'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorghe xx

Başakşehir: Mert x, Skrtel x (Berkay dk. 52 xx), Ponck xx, Epureanu x (Robinho dk. 46 xx), Clichy xx, Mehmet Topal xx, Azubuike xx, İrfan Can xx, Visca xx, Gulbrandsen x (Aziz Behich dk. 16 xx), Crivelli xx

Yedekler: Volkan, Arda, Demba Ba, Aleksic

Teknik Direktör: Okan Buruk

Roma: Pau Lpez xx, Santon xx, Mancini xx, Smalling xx, Kolarov x (Spinazzola dk. 53 xx), Diawara xx, Veretout xxx, Zaniolo xx, Pellegrini xx (Cengiz Ünder dk. 71 x), Kluivert xxx, Dzeko xx (Mkhitaryan dk. 72 x)

Yedekler: Fuzato, Perotti, Kalinic, Fazio

Teknik Direktör: Paulo Fonseca

Goller: Veretout (dk. 30 pen.), Kluivert (dk. 40), Dzeko (dk. 44) (Roma)

Sarı kartlar: Mehmet Topal, Okan Buruk (Başakşehir), Kolarov (Roma) - İSTANBUL

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Kaynak: İHA

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