UEFA Avrupa Ligi: M. Başakşehir: 0 - Roma: 3 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa
Ligi J Grubu 5. maçında Medipol Başakşehir
, İtalyan ekibi Roma
'yı ağırladı. Müsabaka konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada İrfan Can'ın orta sahadan verdiği pasta topla buluşan Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko'nun yerden vuruşunu kaleci Mert iki hamlede kontrol etti.
28. dakikada ceza sahası içinde Mehmet Topal topa eliyle müdahale edince hakem Hategan penaltı noktasını gösterdi.
30. dakikada penaltı atışını kullanan Veretout topu ağlara gönderdi. 0-1
40. dakikada Pellegrini'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kluivert'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
44. dakikada savunmanın hatasıyla topla buluşan Dzeko ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3
65. dakikada Pellegrini'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Mancini'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
75. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kluivert'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
79. dakikada sol tarafta topla buluşan Spinazzola'nın ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Cengiz'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorghe xx
Başakşehir: Mert x, Skrtel x (Berkay dk. 52 xx), Ponck xx, Epureanu x (Robinho dk. 46 xx), Clichy xx, Mehmet Topal xx, Azubuike xx, İrfan Can xx, Visca xx, Gulbrandsen x (Aziz Behich dk. 16 xx), Crivelli xx
Yedekler: Volkan, Arda, Demba Ba, Aleksic
Teknik Direktör: Okan Buruk
Roma: Pau Lpez xx, Santon xx, Mancini xx, Smalling xx, Kolarov x (Spinazzola dk. 53 xx), Diawara xx, Veretout xxx, Zaniolo xx, Pellegrini xx (Cengiz Ünder dk. 71 x), Kluivert xxx, Dzeko xx (Mkhitaryan dk. 72 x)
Yedekler: Fuzato, Perotti, Kalinic, Fazio
Teknik Direktör: Paulo Fonseca
Goller: Veretout (dk. 30 pen.), Kluivert (dk. 40), Dzeko (dk. 44) (Roma)
Sarı kartlar: Mehmet Topal, Okan Buruk (Başakşehir), Kolarov (Roma)
(OK-TK-S)