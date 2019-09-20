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UEFA Avrupa Ligi maç özetleri: Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir puan durumu!

Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Fakat üç temsilcimiz, deplasmanda oynadıkları maçlarda mağlup oldu. Manchester United, Astana karşısında zorlandı ve 1-0 galip geldi. İşte UEFA Avrupa ligi maç özetleri ve gecenin sonuçları ve puan durumu...

20.09.2019 07:39UEFA Avrupa Ligi maç özetleri: Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında ilk hafta maçları tamamlandı. 12 grupta 24 karşılaşmanın oynadığı maçlarda ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor mağlup oldular. Gecenin maçlarından en farklı galibiyeti 5-0 ile Basel aldı. 7 golün atıldığı APOEL - Dudelange maçı ise en gollü karşılaşması oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibi ile yaptığı maçı 4-2 kaybetti.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun ilk haftasında deplasmanda Roma'ya 4-0 yenildi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Getafe'ye 1-0 yenildi.

Manchester United, gruptaki ilk maçında Astana'yı konuk etti. Kırmızı şeytanlar maçta adeta ecel terleri döktü. Galibiyeti getiren gol ise 73. dakikada 17 yaşındaki Greenwood'dan geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların özetlerini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ ÖZETLERİ İZLE

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ SONUÇLARI

A Grubu:

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg): 3-4

Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (İspanya): 0-3

B Grubu:

Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre): 1-0

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç): 1-0

C Grubu:

Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya): 5-0

Getafe (İspanya) - Trabzonspor (Türkiye): 1-0

D Grubu:

LASK (Avusturya) - Rosenborg (Norveç): 1-0

PSV (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-2

E Grubu:

Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya): 2-1

Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya): 1-1

F Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Vitoria (Portekiz): 2-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 0-3

G Grubu:

Rangers (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0

Porto (Portekiz) - Young Boys (İsviçre): 2-1

H Grubu:

Espanyol (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan): 1-1

Ludogorets (Bulgaristan) - CSKA Moskova (Rusya): 5-1

I Grubu:

Wolfsburg (Almanya) - Olexandriya (Ukrayna): 3-1

Gent (Belçika) - Saint-Etienne (Fransa): 3-2

J Grubu:

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Wolfsberger (Avusturya): 0-4

Roma (İtalya) - Medipol Başakşehir: 4-0

K Grubu:

Wolverhampton Wanderers (İngiltere) - Braga (Portekiz): 0-1

Slovan Bratislava (Slovakya) - Beşiktaş: 4-2

L Grubu:

Manchester United (İngiltere) - Astana (Kazakistan): 1-0

Partizan (Sırbistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2


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