28 Kasım 2018, 11:05
»»

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. Hafta Heyecanı

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 5. haftasında yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 5. haftasında yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, D Grubu'nda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını saat 20.55'te ağırlayacak.

Akhisarspor, J Grubu'nda konuk olacağı Rusya'nın Krasnodar ekibiyle TSİ 20.55'te karşılaşacak.

Beşiktaş ise I Grubu'nda Norveç temsilcisi Sarpsborg'a TSİ 23.00'te konuk olacak.

Ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

18.50 Spartak Moskova (Rusya) - Rapid Wien (Avusturya)

18.50 Astana (Kazakistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

20.55 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ludogorets (Bulgaristan)

20.55 Zürih (İsviçre) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.55 Rosenborg (Norveç) - Celtic (İskoçya)

20.55 Salzburg (Avusturya) - Leipzig (Almanya)

20.55 Bordeaux (Fransa) - Slavia Prag (Çekya)

20.55 Zenit (Rusya) - Kopenhag (Danimarka)

20.55 Fenerbahçe - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

20.55 Anderlecht (Belçika) - Spartak Trnava (Slovakya)

20.55 Vorskla Poltava (Ukrayna) - Arsenal (İngiltere)

20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Sporting Lizbon (Portekiz)

20.55 Real Betis (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

20.55 Milan (İtalya) - Dudelange (Lüksemburg)

20.55 Krasnodar (Rusya) - Akhisarspor

20.55 BATE (Belarus) - Vidi (Macaristan)

23.00 Rangers (İskoçya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Lazio (İtalya)

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olympique Marsilya (Fransa)

23.00 Malmö (İsveç) - Genk (Belçika)

23.00 Sarpsborg (Norveç) - Beşiktaş

23.00 Standard Liege (Belçika) - Sevilla (İspanya)

23.00 Jablonec (Çekya) - Rennes (Fransa)

23.00 Chelsea (İngiltere) - PAOK (Yunanistan) Hırvatistan,Norveç,Avrupa
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:05



YORUMLAR