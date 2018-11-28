UEFA Avrupa Ligi'nde 5. Hafta Heyecanı

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 5. haftasında yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.<br><br>Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, D Grubu'nda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını saat 20.55'te ağırlayacak.<br><br>Akhisarspor, J Grubu'nda konuk olacağı Rusya'nın Krasnodar ekibiyle TSİ 20.55'te karşılaşacak.<br><br>Beşiktaş ise I Grubu'nda Norveç temsilcisi Sarpsborg'a TSİ 23.00'te konuk olacak.<br><br>Ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle: <br><br>18.50 Spartak Moskova (Rusya) - Rapid Wien (Avusturya)<br><br>18.50 Astana (Kazakistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)<br><br>20.55 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ludogorets (Bulgaristan)<br><br>20.55 Zürih (İsviçre) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)<br><br>20.55 Rosenborg (Norveç) - Celtic (İskoçya)<br><br>20.55 Salzburg (Avusturya) - Leipzig (Almanya)<br><br>20.55 Bordeaux (Fransa) - Slavia Prag (Çekya)<br><br>20.55 Zenit (Rusya) - Kopenhag (Danimarka)<br><br>20.55 Fenerbahçe - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)<br><br>20.55 Anderlecht (Belçika) - Spartak Trnava (Slovakya)<br><br>20.55 Vorskla Poltava (Ukrayna) - Arsenal (İngiltere)<br><br>20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Sporting Lizbon (Portekiz)<br><br>20.55 Real Betis (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)<br><br>20.55 Milan (İtalya) - Dudelange (Lüksemburg)<br><br>20.55 Krasnodar (Rusya) - Akhisarspor<br><br>20.55 BATE (Belarus) - Vidi (Macaristan)<br><br>23.00 Rangers (İskoçya) - Villarreal (İspanya)<br><br>23.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Lazio (İtalya)<br><br>23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olympique Marsilya (Fransa)<br><br>23.00 Malmö (İsveç) - Genk (Belçika)<br><br>23.00 Sarpsborg (Norveç) - Beşiktaş<br><br>23.00 Standard Liege (Belçika) - Sevilla (İspanya)<br><br>23.00 Jablonec (Çekya) - Rennes (Fransa)<br><br>23.00 Chelsea (İngiltere) - PAOK (Yunanistan)