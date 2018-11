UEFA Avrupa Ligi'nde 5. Hafta Perdesi Açılıyor

L GRUBU'NDA İKİNCİLİK YARIŞI SÜRÜYOR

SPORTİNG LİZBON'A 1 PUAN YETEBİLİR

G GRUBU'NDA İŞLER KARIŞIK

5'inci haftalar öncesinde bütün takımların üst tura yükselme şansı bulunan iki gruptan birisi de G Grubu. G Grubu'nda lider Villarreal 'in 6 puanı bulunuyor. İkinci sıradaki Spartak Moskova ve 3'üncü sıradaki Glasgow Rangers 'in puanı 5. Grupta son sırada yer alan Rapid Wien 'in ise 4 puana sahip. 5'inci hafta karşılaşmalarında Spartak Moskova sahasında Rapid Wien'i konuk edecek. Ruslar sahasında kazanırsa ilk 2 yolunda büyük avantaj yakalayacak. Gruptaki diğer maçta ise Glasgow Rangers'in konuğu Villarreal olacak.