UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Takım Üst Turu Garantiledi

UEFA Avrupa
Ligi'nde bugün 12 grupta oynanan 24 karşılaşma sonucunda Chelsea
, Frankfurt
, Dinamo Zagreb
, Zürih, Lazio
, Bayer Leverkusen
ve Arsenal
bir üst tura çıkmayı garantiledi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Türk ekiplerinden Fenerbahçe
, Belçika
ekibi Anderlecht
'i 2-0 mağlup ederek 7 puanla tur şansını yükseltti. Beşiktaş
ise Belçika deplasmanında Genk
ile 1-1 berabere kalarak puanı 4'e yükseltti ve üst tur için umudunu son iki maçı bıraktı.
Akhisarspor da sahasında İspanyol ekibi Sevilla
'ya 3-2 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybetti.
Chelsea, Eintracht Frankfurt
, Dinamo Zagreb, Lazio, Bayer Leverkusen, Zürih ve Arsenal ise gruplarında bir üst tura çıkmayı garantileyen ekipler oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu Ludogorets
: 0 - AEK Larnaka: 0
Bayer Leverkusen: 1 - Zürih: 0
B Grubu
Rosenborg: 2 - Salzburg
: 5 Celtic
: 2 - Leipzig
: 1
C Grubu Slavia Prag
: 0 - Kopenhag
: 0 Bordeaux
: 1 - Zenit
: 1
D Grubu
Fenerbahçe: 2 - Anderlecht: 0
Dinamo Zagreb: 3 - Spartak Trnava
: 1
E Grubu
Vorskla Poltava: 0 - Karabağ
: 1
Arsenal: 0 - Sporting Lizbon
: 0
F Grubu Olympiakos
: 5 - Dudelange: 1 Real Betis
: 1 - Milan
: 1
G Grubu Rapid Wien
: 0 - Villarreal
: 0 Spartak Moskova
: 4 - Rangers: 3
H Grubu
Lazio: 2 - O. Marsilya
: 1 Apollon
: 2 - E. Frankfurt: 3
I Grubu
Genk: 1 - Beşiktaş: 1 Malmö
: 1 - Sarpsborg: 1
J Grubu
Akhisarspor: 2 - Sevilla: 3 Krasnodar
: 2 - Standard Liege: 1
K Grubu Astana
: 2 - Jablonec: 1 Dinamo Kiev
: 3 - Rennes
: 1
L Grubu
Vidi: 1 - PAOK: 0
BATE: 0 - Chelsea: 1 - İSTANBUL
Frankfurt,Chelsea,Avrupa