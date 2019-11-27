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UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi gruplarında beşinci hafta maçları yarın oynanacak.

27.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:48UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta heyecanı
UEFA Ligi gruplarında beşinci hafta maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.
Beşinci haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda 'nın Roma, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibini ağırlayacak. İki müsabaka, TSİ 20.55'te başlayacak.
Trabzonspor ise C Grubu'ndaki beşinci maçında sahasında İspanyol temsilcisi Getafe ile saat 18.50'de karşılaşacak.
Ligde beşinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
18.50 Krasnodar (Rusya) - Basel (İsviçre)
18.50 Trabzonspor (Türkiye) - Getafe (İspanya)
18.50 Astana (Kazakistan) - Manchester United (İngiltere)
20.55 Feyenoord (Hollanda) - Rangers (İskoçya)
20.55 Young Boys (İsviçre) - Porto ( )
20.55 Ferencvaros (Macaristan) - Espanyol (İspanya)
20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Ludogorets (Bulgaristan)
20.55 Olexandriya (Ukrayna) - Wolfsburg (Almanya)
20.55 Saint-Etienne (Fransa) - Gent (Belçika)
20.55 Wolfsberger (Avusturya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
20.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Roma (İtalya)
20.55 Braga (Portekiz) - Wolverhampton (İngiltere)
20.55 Beşiktaş (Türkiye) - Slovan Bratislava (Slovakya)
20.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Partizan (Sırbistan)
23.00 Dudelange (Lüksemburg) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Sevilla (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan)
23.00 Lugano (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka)
23.00 Malmö (İsveç) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Rosenborg (Norveç) - LASK (Avusturya)
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - PSV (Hollanda)
23.00 Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya)
23.00 Celtic (İskoçya) - Rennes (Fransa)
23.00 Vitoria (Portekiz) - Standard Liege (Belçika)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

Portekiz, İtalya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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