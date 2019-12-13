Haberler » Spor » UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselen takımlar belli oldu - Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselen takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması bugün oynanan maçlar sonunda tamamlanırken, gruplarından bir üst tura yükselen 24 takım belli oldu.

13.12.2019 01:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 01:54UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselen takımlar belli oldu

UEFA Ligi'nde grup aşaması bugün oynanan maçlar sonunda tamamlanırken, gruplarından bir üst tura yükselen 24 takım belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması bugün oynanan 24 karşılaşma sonucunda tamamlandı. , grubun son maçında deplasmanda Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı Crivelli'nin uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup ederek 10 puanla grup lideri olarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Beşiktaş, deplasmanda Wolverhampton'a 4-0 mağlup olurak, bir diğer Türk temsilcisi Trabzonspor'da İsviçre deplasmanında Basel'e 2-0 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Bugün oynanan maçlar sonunda bir üst tura yükselmeyi başaran takımlar şu şekilde:

A Grubu: Sevilla, Apoel

B Grubu: Malmö, Kopenhag

C Grubu: Basel, Getafe

D Grubu: LASK Linz, Sporting Lizbon

E Grubu: Celtic, Cluj

F Grubu: Arsenal, Eintracht Frankfurt

G Grubu: Porto, Rangers

H Grubu: Espanyol, Ludogorets

I Grubu: Gent, Wolfsburg

J Grubu: İstanbul Başakşehir, Roma

K Grubu: Braga, Wolverhampton

L Grubu: Manchester United, AZ Alkmaar

Bugünkü maçların ardından son 32 turunda seribaşı olan takımlar da belli oldu. Gruplarını lider bitiren 12 takım ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nden gelen ve grup aşamasında en fazla puanı toplayan dört takım yapılacak kura çekimine seri başı olarak katılacak. Seri başı olan ve seri başı olmayan takımlar şu şekilde:

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Ajax, Arsenal, Braga, Basel, Benfica, Celtic, Espanyol, Gent, Inter, İstanbul Başakşehir, LASK Linz, Malmö, Manchester United, Porto, Salzburg, Sevilla

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

APOEL, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Club Brugge, Kopenhag, Eintracht Frankfurt, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Rangers, Roma, Shakhtar Donetsk, Sporting CP, Wolfsburg, Wolverhampton



Başakşehir, İstanbul, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

02:07 Başakşehir maçının ardından Mönchengladbach cephesinden ilk yorum! - Spor
02:06 Maçın ardından - Spor
01:57 Abdullah Avcı: "Bu dağılma olmamalıydı" - Spor
01:54 UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselen takımlar belli oldu - Spor
01:53 Okan Buruk: "Ülkemiz için çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum" - Spor
01:10 Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı! - Spor
00:59 Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Wolverhampton yenilgisiyle veda etti - Spor
00:15 Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Kerem Kalafat ışıl ışıl parlıyor! - Spor
00:12 İrfan Can golünü attı, asker selamı verdi - Spor
22:56 Trabzonspor, Basel'e 2-0 mağlup oldu! - Spor
13.12.2019 02:20:06