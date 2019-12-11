Haberler » Spor » UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona eriyor - Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona eriyor

UEFA Avrupa Ligi gruplarında altıncı ve son hafta maçları yarın oynanacak.

11.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:12UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona eriyor
UEFA Ligi gruplarında altıncı ve son hafta maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.
Son haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda 'nın Borussia Mönchengladbach, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da 'nin Wolverhampton ekibine konuk olacak. İki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
Trabzonspor ise C Grubu'ndaki son maçında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımıyla TSİ 20.55'te karşı karşıya gelecek.
Ligde altıncı hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sevilla (İspanya)
20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Dudelange (Lüksemburg)
20.55 Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç)
20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lugano (İsviçre)
20.55 Basel (İsviçre) - Trabzonspor (Türkiye)
20.55 Getafe (İspanya) - Krasnodar (Rusya)
20.55 LASK (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
20.55 PSV (Hollanda) - Rosenborg (Norveç)
20.55 Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya)
20.55 Rennes (Fransa) - Lazio (İtalya)
20.55 Standard Liege (Belçika) - Arsenal (İngiltere)
20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vitoria (Portekiz)
23.00 Rangers (İskoçya) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Porto (Portekiz) - Feyenoord (Hollanda)
23.00 Espanyol (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)
23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - St. Etienne (Fransa)
23.00 Gent (Belçika) - Olexandriya (Ukrayna)
23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Medipol Başakşehir (Türkiye)
23.00 Roma (İtalya) - Wolfsberger (Avusturya)
23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Beşiktaş (Türkiye)
23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Braga (Portekiz)
23.00 Manchester United (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda)
23.00 Partizan (Sırbistan) - Astana (Kazakistan)

İngiltere, Almanya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:57 Beşiktaş, Wolverhampton maçına hazır - Spor
12:54 Ali Koç'tan TFF'nin kararına ilk tepki - Spor
12:54 Beşiktaş'ın Wolves kafilesi belli oldu! Karius, Gökhan, Vida, Caner, Ljajic ve Burak... - Spor
12:52 Yenipazar Belediye, İlçe Milli Eğitim'i mağlup etti - Spor
12:50 Başkan Hürriyet, "İzmit Belediyespor gençlerle güçlü" - Spor
12:31 Ali Koç isyan etti! "Kervan yolda düzülür" - Spor
11:46 Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu belli oldu - Spor
11:30 İngilizler çıldırdı! F.Bahçeli yıldıza 140 milyon TL - Spor
10:50 Trabzonspor'dan 83 kişi hakkında suç duyurusu - Spor
10:26 Ozan Kabak'a büyük onur! İlk 10'da yer aldı - Spor
11.12.2019 13:12:10