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UEFA Avrupa Ligi'nde iki maç ertelendi

UEFA, devletler arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Sevilla - Roma ve Inter - Getafe karşılaşmalarının yarın oynanamayacağını ve maçların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

11.03.2020 19:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:15
UEFA Avrupa Ligi'nde iki maç ertelendi

UEFA, devletler arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Sevilla - Roma ve Inter - Getafe karşılaşmalarının yarın oynanamayacağını ve maçların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

UEFA, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ertelenen iki karşılaşmanın ne zaman oynanacağına dair bir bilgi ise paylaşmadı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Sevilla, Avrupa, Spor

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