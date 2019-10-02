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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta maçları yarın oynanacak.

02.10.2019 10:18UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı
UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.
İkinci haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da İngiltere'nin Wolverhampton ekibini ağırlayacak. İki müsabaka da saat 19.55'te başlayacak.
Trabzonspor ise C Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'nin Basel takımını saat 22.00'de konuk edecek.
Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
17.50 Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan)
19.55 Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya)
19.55 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz)
19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya)
19.55 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan)
19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)
19.55 Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika)
19.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
19.55 Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya)
19.55 Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere)
19.55 Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya)
19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere)
22.00 Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
22.00 Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan)
22.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)
22.00 Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
22.00 Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre)
22.00 Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya)
22.00 Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda)
22.00 Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya)
22.00 Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa)
22.00 Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika)
22.00 Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

İngiltere, Almanya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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